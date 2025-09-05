4 op 4 in de Tour of Britain? Zo bekijken ze het bij Visma Lease a Bike

Team Visma Lease a Bike heeft met drie opeenvolgende zeges in de Tour of Britain een indrukwekkende reeks neergezet. De ploeg toont zich dominant in de openingsdagen van de rittenkoers en mikt nu op een vierde overwinning.

In de derde etappe van de Tour of Britain wist Matthew Brennan de overwinning te grijpen, na twee eerdere successen van Olav Kooij. De ploeg hield het peloton strak in de hand en wist de ontsnappingen tijdig te neutraliseren. “We kwamen op het perfecte moment met onze trein vooraan te zitten,” verklaarde Brennan na afloop in een persbericht van het team aan onze redactie.

Kooij als lead-out

Nu was het Kooij, die de ploeg normaal zal verlaten, die de lead-out verzorgde en hij zette zijn collega perfect af aan de streep. De ploegleiding benadrukt het belang van deze tactische beheersing. Marc Reef, ploegleider, sprak van een uitzonderlijke prestatie.



“Ontzettend knap om de eerste drie mogelijkheden in deze rittenkoers allemaal te benutten”, reageerde hij. De samenwerking tussen de renners en de uitvoering van het koersplan worden als sleutel tot het succes gezien.

Brennan, slechts twintig jaar oud, schreef geschiedenis als jongste ritwinnaar ooit in de Tour of Britain. Zijn overwinning in eigen land gaf de prestatie extra glans. “Heel gaaf dat ik de kans krijg om in mijn thuisland voor een etappezege te gaan,” aldus Brennan. Met zijn twaalfde profzege van het seizoen bracht hij het totaal van Team Visma Lease a Bike op 35 overwinningen.

Ook Olav Kooij, leider in het algemeen klassement, blikte vooruit op de komende etappes. “We wisten dat we in de eerste drie dagen een goede kans zouden maken op ritzeges. Dat heeft goed uitgepakt.” Hij erkende dat de rest van de week zwaarder zal zijn, maar toonde vertrouwen. “We gaan daar weer een mooi plan voor maken.”

Op zoek naar vierde ritzege

Met drie zeges op rij en een sterke positie in het klassement, is de ambitie voor een vierde overwinning reëel. De ploeg beschikt over twee sprinters in topvorm en een goed functionerend teammechanisme. De komende etappes zullen meer klimwerk bevatten, maar de ploeg lijkt vastberaden om ook daar het verschil te maken.