De boodschap is heel erg duidelijk: dit is de vernieuwde Wolfpack van Soudal Quick-Step

De boodschap is heel erg duidelijk: dit is de vernieuwde Wolfpack van Soudal Quick-Step
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Sep Vanmarcke, sinds kort actief als ploegleider bij Soudal Quick-Step, schetst een duidelijke nieuwe koersrichting voor zijn team. De ambitie is helder: opnieuw uitgroeien tot een hechte en dominante formatie, zoals de Wolfpack dat in eerdere jaren was.

Volgens Sep Vanmarcke is het streven naar een hernieuwde Wolfpack-mentaliteit geen nostalgisch verlangen, maar een strategisch doel. Hij wijst erop dat de ploeg in het verleden uitblonk in collectieve sterkte, maar dat dit de laatste jaren onder druk kwam te staan. “Vroeger waren ze daar altijd heel sterk in,” stelt hij bij WielerFlits. “Maar door een verandering in de tactiek van de toppers is dat minder eenvoudig geworden.”

De koerssituatie is fundamenteel veranderd. Toprenners zoals Van der Poel en Pogacar nemen vroeg het initiatief, waardoor het moeilijker is om als ploeg een uitgekiende strategie uit te rollen. “De favorieten beginnen er al zo vroeg aan, dat je amper tactisch kunt rijden,” aldus Vanmarcke. Hierdoor wordt het collectieve aspect van koersvoering bemoeilijkt.

Lees ook... Zijn Van Baarle en Stuyven niet te oud voor Soudal Quick-Step? Sep Vanmarcke legt het uit

Herstelproces

Toch ziet Vanmarcke perspectief. Hij gelooft dat de dominantie van de huidige kopmannen niet eeuwig zal duren. “Ook die grote talenten worden ooit minder dominant,” merkt hij op. De ploeg rekent erop dat, mits volgehouden inspanning en versterking van het team, het mogelijk wordt om opnieuw een rol van betekenis te spelen in de finale van grote wedstrijden.

Vanmarcke benadrukt dat het niet noodzakelijk is om renners als Pogacar direct te lossen. “Dat zal nog niet lukken,” geeft hij toe. “Maar met veel renners in de finale kan je iets.” Het accent ligt dus op aanwezigheid en slagkracht in de slotfase, eerder dan op individuele uitschieters.

Strategie

De ploegleiding is ervan overtuigd dat een consistente koersaanpak op termijn vruchten zal afwerpen. “Als je deze koers nog een paar jaar doorzet en er komt nog meer sterk volk bij, kunnen we snel terug naar het niveau van vroeger,” stelt Vanmarcke.

De nadruk ligt op structurele versterking en het aantrekken van renners die passen binnen het collectieve model. Het heropbouwen van de Wolfpack vereist geduld, maar ook visie. Vanmarcke toont zich realistisch over de huidige beperkingen, maar tegelijk hoopvol over de mogelijkheden die zich aandienen. De ploeg wil opnieuw herkenbaar zijn in haar aanpak.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sep Vanmarcke

Meer nieuws

Zijn Van Baarle en Stuyven niet te oud voor Soudal Quick-Step? Sep Vanmarcke legt het uit

Zijn Van Baarle en Stuyven niet te oud voor Soudal Quick-Step? Sep Vanmarcke legt het uit

13:30
"Fake News": Klare taal over wat er bij Israel-Premier Tech gaat gebeuren

"Fake News": Klare taal over wat er bij Israel-Premier Tech gaat gebeuren

14:00
Opnieuw veel lof van Team Visma voor Victor Campenaerts in de Vuelta

Opnieuw veel lof van Team Visma voor Victor Campenaerts in de Vuelta

13:00
Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

12:30
'Biniam Girmay kiest niet voor Lotto-ploeg en heeft andere werkgever voor komende twee jaar'

'Biniam Girmay kiest niet voor Lotto-ploeg en heeft andere werkgever voor komende twee jaar'

12:00
Israel-Premier Tech heeft oplossing klaar om af te rekenen met protesten

Israel-Premier Tech heeft oplossing klaar om af te rekenen met protesten

11:00
🎥 Remco Evenepoel duidelijk niet blij met hoe het eraan toe gaat in Tour of Britain

🎥 Remco Evenepoel duidelijk niet blij met hoe het eraan toe gaat in Tour of Britain

10:00
Toon Aerts enorm tevreden met wat Evenepoel en Alaphilippe met hem doen

Toon Aerts enorm tevreden met wat Evenepoel en Alaphilippe met hem doen

09:00
"Nooit bod gedaan": Sep Vanmarcke legt uit waarom hij zelf nooit bij Soudal Quick-Step reed

"Nooit bod gedaan": Sep Vanmarcke legt uit waarom hij zelf nooit bij Soudal Quick-Step reed

18:30
Nieuwe overeenkomst voor aankomstplek Gent-Wevelgem: dit moet het kosten

Nieuwe overeenkomst voor aankomstplek Gent-Wevelgem: dit moet het kosten

08:30
4 op 4 in de Tour of Britain? Zo bekijken ze het bij Visma Lease a Bike

4 op 4 in de Tour of Britain? Zo bekijken ze het bij Visma Lease a Bike

08:00
Renner van Visma Lease a Bike niet te spreken nadat berichtje over Israel-Premier Tech uitlekt

Renner van Visma Lease a Bike niet te spreken nadat berichtje over Israel-Premier Tech uitlekt

07:30
Gianni Vermeersch doet boekje open: "Zo zit Mathieu van der Poel nu eenmaal in elkaar"

Gianni Vermeersch doet boekje open: "Zo zit Mathieu van der Poel nu eenmaal in elkaar"

07:00
Is dit de grote verrassing in de selectie van Serge Pauwels voor het WK? "Een van de eersten"

Is dit de grote verrassing in de selectie van Serge Pauwels voor het WK? "Een van de eersten"

21:30
Krijgt hij een contract bij de nieuwe fusieploeg van Lotto? Toon Aerts zegt hoe de kaarten liggen

Krijgt hij een contract bij de nieuwe fusieploeg van Lotto? Toon Aerts zegt hoe de kaarten liggen

20:30
Hoe zit het nu met transfer van Olav Kooij? Renner geeft zelf een stand van zaken

Hoe zit het nu met transfer van Olav Kooij? Renner geeft zelf een stand van zaken

20:00
📷 Vingegaard is snor kwijt: het was van moeten en raad eens van wie

📷 Vingegaard is snor kwijt: het was van moeten en raad eens van wie

19:00
Sep Vanmarcke legt uit waarom hij nu toch niet de opvolger van José De Cauwer wordt

Sep Vanmarcke legt uit waarom hij nu toch niet de opvolger van José De Cauwer wordt

04/09
Florian Vermeersch zet vinkje bij op zijn bucketlist

Florian Vermeersch zet vinkje bij op zijn bucketlist

18:00
Na weken in coma te liggen: Baroncini blikt terug op verschrikkelijk ongeval in Ronde van Polen

Na weken in coma te liggen: Baroncini blikt terug op verschrikkelijk ongeval in Ronde van Polen

17:00
Ruben Van Gucht kan er helemaal niet bij: twee doden en het leven gaat gewoon verder

Ruben Van Gucht kan er helemaal niet bij: twee doden en het leven gaat gewoon verder

16:30
Meer details over begrafenis van Walter Godefroot: ook rouwregister geopend

Meer details over begrafenis van Walter Godefroot: ook rouwregister geopend

16:00
Hoe moet het nu verder met Israel-Premier Tech en de Vuelta? Johan Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

Hoe moet het nu verder met Israel-Premier Tech en de Vuelta? Johan Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

04/09
Een brug te ver: Israel-Premier Tech krijgt nu ook doodsbedreigingen

Een brug te ver: Israel-Premier Tech krijgt nu ook doodsbedreigingen

04/09
Ilan Van Wilder trekt opvallende conclusie: "Zo is het wielrennen de laatste tijd"

Ilan Van Wilder trekt opvallende conclusie: "Zo is het wielrennen de laatste tijd"

04/09
Vuelta wil dat Israel-Premier Tech stopt, maar heeft een goede reden om hen zelf niet uit te sluiten

Vuelta wil dat Israel-Premier Tech stopt, maar heeft een goede reden om hen zelf niet uit te sluiten

04/09
Ine Beyen spreekt klare taal over afzegging Kopecky voor WK, maar één ding zit haar dwars

Ine Beyen spreekt klare taal over afzegging Kopecky voor WK, maar één ding zit haar dwars

04/09
Vandaag 3 op 3 voor Olav Kooij? Tweede zege in Tour of Britain liep niet zo eenvoudig

Vandaag 3 op 3 voor Olav Kooij? Tweede zege in Tour of Britain liep niet zo eenvoudig

04/09
🎥 Het mocht niet zijn, maar Vingegaard had heel bijzondere reden om geneutraliseerde etappe te winnen

🎥 Het mocht niet zijn, maar Vingegaard had heel bijzondere reden om geneutraliseerde etappe te winnen

04/09
"Iets meegemaakt wat me nog niet is overkomen": opgave van Philipsen in de maak?

"Iets meegemaakt wat me nog niet is overkomen": opgave van Philipsen in de maak?

04/09
🎥 Beelden tonen hoe hard organisatie vecht tegen demonstranten: UCI komt met boodschap

🎥 Beelden tonen hoe hard organisatie vecht tegen demonstranten: UCI komt met boodschap

04/09
📷 Israel-Premier Tech neemt duidelijk standpunt in na nieuwe protesten in Vuelta

📷 Israel-Premier Tech neemt duidelijk standpunt in na nieuwe protesten in Vuelta

04/09
🎥 Ritzege afgepakt? Tom Pidcock gaat gewoon door in geneutraliseerde Vuelta-etappe

🎥 Ritzege afgepakt? Tom Pidcock gaat gewoon door in geneutraliseerde Vuelta-etappe

04/09
Uitspraken Gilbert doen veldritfans dromen: "Van Aert één van best betaalde renners die miljoenen per jaar verdient"

Uitspraken Gilbert doen veldritfans dromen: "Van Aert één van best betaalde renners die miljoenen per jaar verdient"

04/09
Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

Oud-ploegleider waarschuwt voor vele vraagtekens na transfer Remco Evenepoel: "Dat was niet de cultuur onder Lefevere"

03/09
Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"

Belgische ex-renner verklaart waarom beslissing van Wout van Aert zoveel steek houdt: "Hij haalde ongelooflijk niveau"

03/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jose De Cauwer Olav Kooij Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thomas Pidcock Serge Pauwels Sep Vanmarcke Lotte Kopecky Toon Aerts Philippe Gilbert Jonas Vingegaard Rasmussen Dylan Van Baarle Tadej Pogacar Ine Beyen Filippo Baroncini Walter Godefroot Ilan Van Wilder Geraint Thomas Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved