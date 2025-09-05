De boodschap is heel erg duidelijk: dit is de vernieuwde Wolfpack van Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke, sinds kort actief als ploegleider bij Soudal Quick-Step, schetst een duidelijke nieuwe koersrichting voor zijn team. De ambitie is helder: opnieuw uitgroeien tot een hechte en dominante formatie, zoals de Wolfpack dat in eerdere jaren was.

Volgens Sep Vanmarcke is het streven naar een hernieuwde Wolfpack-mentaliteit geen nostalgisch verlangen, maar een strategisch doel. Hij wijst erop dat de ploeg in het verleden uitblonk in collectieve sterkte, maar dat dit de laatste jaren onder druk kwam te staan. “Vroeger waren ze daar altijd heel sterk in,” stelt hij bij WielerFlits. “Maar door een verandering in de tactiek van de toppers is dat minder eenvoudig geworden.”

De koerssituatie is fundamenteel veranderd. Toprenners zoals Van der Poel en Pogacar nemen vroeg het initiatief, waardoor het moeilijker is om als ploeg een uitgekiende strategie uit te rollen. “De favorieten beginnen er al zo vroeg aan, dat je amper tactisch kunt rijden,” aldus Vanmarcke. Hierdoor wordt het collectieve aspect van koersvoering bemoeilijkt.



Lees ook... Zijn Van Baarle en Stuyven niet te oud voor Soudal Quick-Step? Sep Vanmarcke legt het uit

Herstelproces

Toch ziet Vanmarcke perspectief. Hij gelooft dat de dominantie van de huidige kopmannen niet eeuwig zal duren. “Ook die grote talenten worden ooit minder dominant,” merkt hij op. De ploeg rekent erop dat, mits volgehouden inspanning en versterking van het team, het mogelijk wordt om opnieuw een rol van betekenis te spelen in de finale van grote wedstrijden.

Vanmarcke benadrukt dat het niet noodzakelijk is om renners als Pogacar direct te lossen. “Dat zal nog niet lukken,” geeft hij toe. “Maar met veel renners in de finale kan je iets.” Het accent ligt dus op aanwezigheid en slagkracht in de slotfase, eerder dan op individuele uitschieters.

Strategie

De ploegleiding is ervan overtuigd dat een consistente koersaanpak op termijn vruchten zal afwerpen. “Als je deze koers nog een paar jaar doorzet en er komt nog meer sterk volk bij, kunnen we snel terug naar het niveau van vroeger,” stelt Vanmarcke.

De nadruk ligt op structurele versterking en het aantrekken van renners die passen binnen het collectieve model. Het heropbouwen van de Wolfpack vereist geduld, maar ook visie. Vanmarcke toont zich realistisch over de huidige beperkingen, maar tegelijk hoopvol over de mogelijkheden die zich aandienen. De ploeg wil opnieuw herkenbaar zijn in haar aanpak.