"Een krachtig signaal": WK van 2027 krijgt opvallende primeur

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK wielrennen zal de vrouwenwedstrijd de slotdag vormen van het kampioenschap. De organisatie in Haute-Savoie kiest bewust voor deze opstelling, met pariteit en inclusie als centrale waarden.

De wereldkampioenschappen wielrennen van 2027, georganiseerd van 24 augustus tot 5 september in Haute-Savoie, brengen een opvallende wijziging in de traditionele volgorde. Waar doorgaans de mannenwedstrijd het slotstuk vormt, zal in 2027 de vrouwenkoers deze rol vervullen. Volgens Aurélie Demeure, verantwoordelijk voor marketing en communicatie binnen het organisatiecomité, is dit “een krachtig signaal” dat de ambities rond gelijkheid onderstreept, zo vertelt ze aan L’Equipe.

Gelijkheid

De beslissing is niet louter symbolisch, maar kadert binnen een breder streven naar structurele gelijkheid. Demeure benadrukt dat het volledige programma rond inclusie is opgebouwd, waarbij alle disciplines, van wegwielrennen tot BMX en paracycling, gelijkwaardig worden behandeld.

De editie van 2027 wordt de tweede ‘Super WK’ na Glasgow in 2023, waarbij twintig disciplines samenkomen. In totaal worden 281 wereldtitels verdeeld onder circa 10.000 deelnemers. De UCI verwacht een publiek van twee miljoen toeschouwers en een wereldwijde televisiebereik van één miljard kijkers.

Zelfde parcours

Opvallend is dat zowel de mannen als de vrouwen hetzelfde parcours zullen afleggen. De route is gebaseerd op het WK van 1980, met de legendarische Côte de Domancy als scherprechter. Deze keuze onderstreept de sportieve gelijkwaardigheid tussen beide elitecategorieën.

Door de vrouwenwedstrijd als afsluiter te programmeren, krijgt het vrouwenwielrennen een prominente plaats in de mondiale wieleragenda. De organisatie wil hiermee niet alleen een statement maken, maar ook de zichtbaarheid van vrouwelijke atleten vergroten.

De keuze voor Haute-Savoie als gastregio draagt bij aan de uitstraling van het evenement. Elf locaties in de regio, aangevuld met het velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines, zullen de wedstrijden huisvesten. Daarmee wordt niet alleen geografische spreiding nagestreefd, maar ook een breed maatschappelijk draagvlak.