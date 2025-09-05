"Fake News": Klare taal over wat er bij Israel-Premier Tech gaat gebeuren

Na recente speculaties over een mogelijke naamsverandering van wielerploeg Israel-Premier Tech, reageert medeoprichter Sylvan Adams met duidelijke taal. Hij bevestigt dat de naam "Israel" behouden blijft en noemt de geruchten "Fake News".

Sylvan Adams, de Canadese miljardair achter Israel-Premier Tech, heeft zich uitgesproken over de geruchten dat de ploeg vanaf 2026 onder een andere naam zou opereren, zoals eerder vandaag naar buiten kwam. In reactie op deze berichten stelt hij dat dergelijke informatie “volledig fout” is, zo klinkt het bij Sport5. Volgens Adams is er geen sprake van een naamswijziging waarbij “Israel” zou verdwijnen uit de ploegnaam.

Merken

Hij erkent dat er gesprekken zijn geweest over de branding van het team, maar benadrukt dat het schrappen van “Israel” nooit op tafel heeft gelegen. “Ik begrijp dat het zo lijkt,” zegt hij, verwijzend naar de perceptie die ontstaan is door de nadruk op commerciële partners zoals Premier Tech. Toch blijft de nationale identiteit volgens hem een essentieel onderdeel van het project.

Adams herhaalt dat het team vanaf de oprichting in 2015 bedoeld was om Israël internationaal te promoten via sport. Die missie blijft volgens hem ongewijzigd. Hij noemt het project “een ambassade op wielen” en stelt dat het succes van de ploeg bijdraagt aan het positieve imago van Israël wereldwijd.

Hoogste niveau

De ploeg heeft in de afgelopen jaren meerdere renners uit Israël opgeleid en laten doorstromen naar het hoogste niveau. Adams ziet dat als een bevestiging van de oorspronkelijke doelstelling. “We blijven investeren in Israëlisch talent,” aldus de ploegleiding.

De geruchten over een naamswijziging ontstonden mede door de spanningen rond de ploeg tijdens internationale wedstrijden en zijn vooral politiek geïnspireerd. Adams erkent dat de ploeg soms het mikpunt is van politieke kritiek, maar stelt dat sport en ideologie in dit geval hand in hand gaan. Hij noemt het “onterecht” dat de ploeg als politiek instrument wordt gezien.

Volgens hem is het belangrijk dat de ploeg zich niet laat beïnvloeden door externe druk. “We blijven trouw aan onze waarden,” klinkt het resoluut. De samenwerking met Premier Tech wordt gezien als een versterking, niet als een vervanging van de oorspronkelijke identiteit.