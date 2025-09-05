Gianni Vermeersch doet boekje open: "Zo zit Mathieu van der Poel nu eenmaal in elkaar"

Gianni Vermeersch blikt in Bahamontes terug op het WK gravel van 2022, een wedstrijd die hem niet alleen de wereldtitel opleverde, maar ook een bijzondere samenwerking met Mathieu van der Poel in de verf zette.

Het WK gravel in Italië betekende een onvergetelijk moment in de carrière van Gianni Vermeersch. De deelname van zijn ploeg werd pas anderhalve maand voor het evenement bevestigd door Christoph en Philip Roodhooft.

Vermeersch kreeg vervolgens een duwtje in de rug van zijn partner, die hem wees op de unieke kans om wereldkampioen te worden. “Waarom maak je er geen doel van?” had ze hem gevraagd. Op dat moment was nog niet duidelijk dat Van der Poel eveneens zou starten.

Kansen

Toen Van der Poel een week voor het WK zijn deelname bevestigde, besefte Vermeersch dat zijn kansen aanzienlijk zouden afnemen. “Als Mathieu geen pech heeft, is hij in 99 procent van de gevallen beter dan ik,” gaf hij toe. Toch ervoer hij geen frustratie, integendeel: hij verwelkomde de aanwezigheid van zijn ploegmaat.

De voorbereiding op het WK gebeurde in nauwe samenwerking. Vermeersch en Van der Poel reisden samen af naar Italië, deelden een kamer en verkenden gezamenlijk het parcours. Tijdens de wedstrijd zelf droegen ze verschillende kleuren: Vermeersch in het blauw, Van der Poel in het oranje.

Een kopman met karakter

Na afloop van het WK bleek Van der Poel bijzonder blij met de overwinning van zijn ploegmaat. Volgens Vermeersch is dat typerend voor zijn karakter: “Zo zit Mathieu nu eenmaal in elkaar. Hij is uiteraard een winnaar, maar hij kan even content zijn als een ploegmaat wint.” Die houding maakt Van der Poel tot een gewaardeerde leider binnen het peloton.