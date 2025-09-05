"Ik begrijp dat het zo lijkt": Ploegleider bij Quick-Step wil vervelende perceptie de wereld uit helpen

"Ik begrijp dat het zo lijkt": Ploegleider bij Quick-Step wil vervelende perceptie de wereld uit helpen

Na het vertrek van Remco Evenepoel heeft Soudal Quick-Step zijn rennerskern grondig vernieuwd. Ploegleider Eliot Lietaer erkent dat de nadruk op de Vlaamse klassiekers zichtbaar is, maar benadrukt dat de ploeg ook inzet op bredere prestaties.

De herstructurering van Soudal Quick-Step in aanloop naar 2026 is ingrijpend. Met acht inkomende transfers, waaronder Jasper Stuyven en Dylan van Baarle, is de klassiekerkern aanzienlijk versterkt. Volgens Eliot Lietaer is het logisch dat dit de indruk wekt van een eenzijdige focus. “Sowieso wordt die kern het hardste versterkt, waardoor ik begrijp dat het zo lijkt,” stelt hij bij WielerFlits.

Perceptie

Toch wil Lietaer die perceptie nuanceren. Hij benadrukt dat de ploeg ook buiten de eendagswedstrijden ambities koestert. “Niet enkel de klassiekers zijn belangrijk voor de ploeg,” zegt hij. De intentie is om competitief te blijven in rittenkoersen van één week en in grote rondes, ondanks het vertrek van hun kopman op klassementsvlak.

Hoewel Evenepoel met een aanzienlijk puntenaantal vertrekt, is de netto-impact op het klassement relatief beperkt. De ploeg verliest 431 punten, mede dankzij gerichte versterkingen zoals Steff Cras en Filippo Zana. Lietaer bevestigt dat de ploeg blijft mikken op top 10-noteringen in kortere rittenkoersen. “Ze gaan dat werk van de voorbije jaren niet volledig laten schieten.”

Ook bestaande renners krijgen meer ruimte. Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke verlengden hun contracten, terwijl Valentin Paret-Peintre en Junior Lecerf hun potentieel mogen uitspelen. “Er komen meer kansen nu,” aldus Lietaer, die erop wijst dat deze renners eerder in dienst reden van Evenepoel, maar nu zelf voor dagsucces kunnen gaan.

Talentontwikkeling

Naast de focus op ervaren krachten investeert Soudal Quick-Step ook in jeugd. Jonathan Vervenne, Belgisch U23-kampioen tijdrijden, stroomt door vanuit het opleidingsteam. Lietaer, verantwoordelijk voor dit segment, onderstreept het belang van vroegtijdige scouting. “Je moet er al vroeg bij zijn, en renners al beginnen scouten van bij de junioren.”

In vergelijking met andere WorldTour-teams blijft Quick-Step nog achter in het overhevelen van talenten uit het Devo Team. Toch is er een duidelijke intentie om dit te verbeteren. Lietaer stelt dat dit aspect “steeds belangrijker wordt” en dat de ploeg hier extra op inzet. “We zijn nog altijd een toonaangevende ploeg in het wielrennen,” besluit Lietaer. “Misschien minder dan tien jaar geleden, maar de ambitie is en blijft top 5 in de WorldTour.”

