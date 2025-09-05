Israel-Premier Tech heeft oplossing klaar om af te rekenen met protesten

Wielerploeg Israel-Premier Tech overweegt een ingrijpende maatregel om de aanhoudende protesten tijdens internationale wedstrijden het hoofd te bieden. Vanaf 2026 zou de formatie onder een nieuwe naam verdergaan: 'Premier Tech'.

Tijdens de voorbije etappes van de Vuelta a España werd Israel-Premier Tech herhaaldelijk geconfronteerd met pro-Palestijnse demonstraties. De acties varieerden van tomaten en spuug tot expliciete doodsbedreigingen aan het adres van renners en stafleden.

Volgens ploegleider Oscar Guerrero is de situatie ernstig: “We zijn bang, krijgen doodsbedreigingen. Ik begrijp de protesten, maar laat de renners erbuiten”, liet hij weten in een interview. Binnen het team leidde dit tot emotionele uitputting, waarbij meerdere renners zich onveilig voelden en één renner zelfs in tranen uitbarstte na een incident.

Om verdere escalatie te voorkomen, werden al tijdelijke maatregelen genomen. Zo reist de ploeg met politie-escorte en zijn logo’s en teamnaam aangepast op voertuigen en kleding. Van opgeven is geen sprake, ook al wou de organisatie van de Vuelta dat wel. Nu wil Israel-Premier Tech nog een stap verder gaan.

Naamswijziging

Volgens verschillende bronnen is een structurele oplossing in voorbereiding. Vanaf 2026 zou de ploeg onder de naam ‘Premier Tech’ verdergaan, waarbij de Israëlische component uit de officiële teamnaam verdwijnt. Hoewel de ploeg deze plannen nog niet publiek heeft bevestigd, melden bronnen dicht bij het team dat de optie serieus wordt overwogen.

De naamswijziging zou niet alleen de externe druk moeten verlichten, maar ook het sportieve functioneren van de ploeg beschermen. In de context van transfers en sponsorrelaties is het schrappen van de politieke lading uit de naam een strategische zet.

De ploeg blijft zich intussen voorbereiden op de komende seizoenen. Of Israel wel nog voor de financiële input zal zorgen is momenteel niet duidelijk. De UCI veroordeelde de protesten in de koers al en zegt dat wielrennen en politiek niks met elkaar te maken hebben.