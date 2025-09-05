Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

Na veertien seizoenen als profrenner heeft Jens Keukeleire de overstap gemaakt naar een leidinggevende rol binnen het wielerteam Alpecin-Deceuninck. In zijn tweede jaar als ploegleider reflecteert hij op de evolutie van het wielrennen en de uitdagingen van zijn nieuwe functie.

Jens Keukeleire beëindigde zijn actieve carrière in oktober 2023. De overgang naar ploegleider was volgens hem een logische stap, maar geen vanzelfsprekende. “Ik dacht vooraf dat ik het goed zou doen,” geeft hij aan in een interview bij de Krant van West-Vlaanderen. “Maar of dat effectief zo is, weet ik niet. Het is niet aan mij om dat te zeggen.”

Veel leren

Toch ervaart hij het afgelopen anderhalf jaar als een bevestiging van zijn keuze. In 2024 groeide zijn enthousiasme voor de rol, terwijl 2025 hem duidelijk maakt hoeveel er nog te leren valt. Hoewel Keukeleire als renner een schat aan ervaring heeft opgebouwd, benadrukt hij dat de functie van ploegleider een geheel andere invulling kent.

Altijd bijleren, zeker omdat de verantwoordelijkheid breder is en de voorbereiding ook veel intensiever is dan toen hij nog renner was. De technologische evolutie speelt daarin een veel grotere rol dan in het verleden.

Keukeleire haalt een treffend voorbeeld aan uit zijn beginjaren als prof. “Voor mijn eerste koersen zei de ploegleider dat we het roadbook op pagina negen moesten nemen en het profiel doornemen”, zet hij zijn verhaal verder.

Digitale aanpak

Die eenvoudige aanpak is inmiddels vervangen door een veel complexere voorbereiding. Tegenwoordig worden renners geconfronteerd met PowerPoint-presentaties, digitale parcoursanalyses via Veloviewer en uitgebreide meetings.

De rol van ervaring en parcoursverkenning is daardoor verschoven. “Vroeger was je aangewezen op oudere renners of verkenningen,” zegt Keukeleire. Nu is het mogelijk om een wedstrijd grondig te analyseren via digitale middelen. “Als je een wedstrijd nu écht wilt kennen, kan je het met de computer doen.”