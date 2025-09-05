Opnieuw veel lof van Team Visma voor Victor Campenaerts in de Vuelta

Tijdens de twaalfde etappe van de Vuelta heeft Victor Campenaerts opnieuw zijn waarde bewezen voor Team Visma Lease a Bike. Hij reed een groot deel van de dag in de aanval en wist zijn inspanning te verzilveren met een vierde plaats.

Campenaerts maakte deel uit van een omvangrijke ontsnapping die vroeg in de etappe tot stand kwam. Zijn aanwezigheid in de kopgroep was geen toeval, maar een bewuste keuze binnen de ploegstrategie. Ploegleider Jesper Mørkøv lichtte de situatie toe.

Controle

“We hadden overal controle. In het peloton leverden de jongens uitstekend werk voor Jonas. Met Victor waren we vertegenwoordigd in de kopgroep, voor het geval Jonas hem nodig zou hebben op of na de slotklim”, vertelt hij in een persbericht van Team Visma Lease a Bike aan onze redactie.

Het tactische plannetje werkte perfect en Campenaerts kon zijn dag bekronen met een topklassering. “Het is mooi dat Victor zijn inspanning kon belonen met een vierde plaats,” aldus Mørkøv. Al was het vooral uitkijken dat Jonas Vingegaard de dag goed doorkwam.

Monster

Voor de Deen stond de etappe vooral in het teken van voorbereiding op de zware bergetappe die vandaag volgt. “We waren de hele dag enorm gefocust,” verklaarde hij na afloop. “Het belangrijkste doel vandaag was zonder kleerscheuren de etappe uit te rijden. Dat is gelukt.”

Vingegaard blikte ook vooruit op de etappe van vandaag. “Dan wacht ons een zware uitdaging. De Angliru is een monsterlijke klim, die ik nog ken van mijn eerste deelname aan de Vuelta in 2020 en de Vuelta van 2023. Het is een iconische beklimming en ik zal er alles aan doen om te proberen te winnen”, besloot hij.