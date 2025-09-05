Quick-Step of Alpecin: Belgische renner moest niet lang nadenken om te kiezen

Cériel Desal maakt vanaf 2026 de overstap Soudal Quick-Step. De West-Vlaamse renner, die in oktober 26 wordt, zal eerst aantreden bij het Devoteam-project van de ploeg, alvorens in 2027 volwaardig lid te worden van The Wolfpack. De keuze voor Quick-Step was voor hem snel gemaakt.

Desal kwam na een sterk voorjaar in contact met Soudal Quick-Step. Ook Alpecin-Deceuninck toonde interesse, maar de beslissing viel snel. “Voor mij was het niet moeilijk om voor Soudal Quick-Step te kiezen,” geeft hij aan bij de Krant van West-Vlaanderen.

Service-course

De nabijheid van de service-course van Quick-Step op enkele kilometers van zijn deur en de aanwezigheid van bekende gezichten binnen de omkadering speelden een belangrijke rol. “Het is een ploeg waar ik al heel mijn leven naar opkijk,” voegde hij eraan toe.

De overstap betekent voor Desal een belangrijke stap in zijn carrière. Hij ziet het jaar bij het Devoteam als een logische tussenfase, gezien zijn achtergrond bij een kleinere ploeg. “Het is de bedoeling het Devoteam in de toekomst meer te betrekken bij de World Tour-ploeg,” lichtte hij toe. Die integratie moet jonge renners zoals hij voorbereiden op het hoogste niveau.

De keuze voor Soudal Quick-Step heeft ook een emotionele dimensie. Desal herinnert zich hoe zijn neef Guillaume Van Keirsbulck bijna vijftien jaar geleden lid werd van dezelfde ploeg. “Toen was ik negen of tien jaar,” vertelde hij. “Ik vond het waanzinnig om Guillaume in die kleuren te zien. Nu zal ik er zelf in koersen. Ongelooflijk vind ik dat.”

Voorjaar

Ondanks een recente blessure, die hij opliep tijdens de laatste etappe van de Renewi Tour, blijft Desal ambitieus. “Door te bijten heb ik de blessure erger gemaakt,” gaf hij toe. Als het lukt, wil hij het seizoen afsluiten met meerdere eendagswedstrijden.

Binnen Soudal Quick-Step hoopt hij zich te ontwikkelen tot een waardevolle pion voor het voorjaar. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk op naar Tim Declercq, die binnenkort trainer wordt bij de ploeg. “Dat kan een mooi verhaal worden,” besloot hij.