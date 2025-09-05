Remco Evenepoel beloofde vuurwerk, maar kan het niet afmaken: dit is zijn uitleg

Ondanks een veelbelovende start in de vierde etappe van de Tour of Britain, kon Remco Evenepoel zijn ambities niet verzilveren. Een mechanisch defect en tactische onregelmatigheden speelden hem parten in de finale.

Op 25 kilometer van de aankomst koos Evenepoel resoluut voor de aanval. “Mijn gevoel was in orde en bij die aanval hadden we meteen een groot gat,” verklaarde hij na afloop bij Sporza. De samenwerking met Pavel Sivakov leek veelbelovend, maar de situatie werd snel complex. “UAE reed achter UAE. Dat was een rare situatie.”

Sprint

Volgens Evenepoel had de ontsnapping meer kunnen opleveren. “Anders hadden we meer tijd gepakt en was het misschien einde verhaal geweest,” stelde hij vast. De aanval strandde echter, waardoor hij zich moest herpositioneren voor de eindsprint.



In de slotfase van de rit bevond Evenepoel zich in een gunstige positie voor de sprint. Toch kon hij geen vuist maken. “Mijn ketting ging op mijn buitenblad: even een schakelprobleem. Ik was het momentum kwijt en werd overspoeld door anderen,” gaf hij aan. De mechanische hapering kostte hem kostbare seconden en resulteerde in een negentiende plaats.

Evenepoel was kritisch over het incident. “Ik was veel kracht aan het zetten en dan is het moeilijk als die ketting op het buitenblad komt,” legde hij uit. Hij suggereerde dat de keuze voor een 56-tands kettingblad mogelijk een rol speelde. “Met een 54 zou dat misschien niet gebeurd zijn. Het is dus een combinatie van de twee: een fout van mezelf en misschien een klein beetje mechanisch”

De vierde rit eindigde zonder het gewenste resultaat voor Evenepoel, maar er is hoop op beterschap. De omstandigheden van de klim en de tegenwind speelden een rol, en de volgende etappe biedt nieuwe kansen. “Op naar morgen, waar de klim langer is met steilere pentes,” klonk het hoopvol vanuit de ploegleiding.

Nieuwe kans

Evenepoel zelf toonde zich ondanks alles tevreden over zijn fysieke vorm. “Algemeen was het gevoel goed en ben ik tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb waarschijnlijk weer een stapje vooruit gezet,” besloot hij.