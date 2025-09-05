Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

Remco Evenepoel toont zich vastberaden aan de start van de vierde etappe in de Tour of Britain. Met een duidelijke koersstrategie en een scherpe blik op het parcours en de concurrentie, laat hij weinig aan het toeval over.

Voor de start van de langste etappe in de Tour of Britain benadrukte Remco Evenepoel het belang van een doordachte aanpak. Hij stelt dat het parcours in de laatste veertig kilometer aanzienlijk zwaarder wordt, wat volgens hem kansen biedt om het peloton uit elkaar te rijden.

Ook al is het maar voorbereiding voor onze landgenoot, hij wil zien dat er gekoerst wordt. “Het is zaak de koers hard te maken en met zo weinig mogelijk naar de meet te gaan,” klonk het bij Het Nieuwsblad bij de start.



10 procent

De rit bevat meerdere beklimmingen, waaronder een lokale helling met een stijgingspercentage van ruim 10 procent. Evenepoel erkent dat het een veeleisende dag zal worden. “Die vele beklimmingen zullen er wel voor zorgen dat we niet met een groot pak naar de finish gaan.”

De slotklim mag dan wat afvlakken, de voorafgaande inspanningen zullen hun tol eisen. Evenepoel is zich bewust van het sterke optreden van Visma Lease a Bike in de openingsritten. Zij pakten drie op drie. Toch beperkt hij zijn aandacht niet tot één ploeg.

Uitschakelen

Hij noemt onder meer Onley, Alaphilippe en Blackmore als renners om rekening mee te houden. Over Brennan, die de vorige rit won, zegt hij dat het gevaarlijk wordt als hij kan overleven. Maar zover wil Evenepoel het niet laten komen.

De sprinters wil hij al vroeg uitschakelen. Wat betreft zijn eigen kansen, blijft Evenepoel nuchter. “Ik zal er twee keer voor gaan en als het lukt is dat des te beter. Lukt het niet, dan is het ook zo.” Hij wijst erop dat het team met Ilan Van Wilder nog andere opties heeft, wat ruimte biedt voor alternatieve scenario’s in de koers.