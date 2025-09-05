Renner van Visma Lease a Bike niet te spreken nadat berichtje over Israel-Premier Tech uitlekt

De Vuelta a España wordt overschaduwd door politieke spanningen. Na protesten tegen Israel-Premier Tech laait de discussie ook binnen het peloton op. Een uitgelekt bericht uit een besloten rennersgroep leidt tot felle reacties, met Matteo Jorgenson en Daryl Impey in het middelpunt.

De elfde etappe van de Vuelta werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten, die de veiligheid van renners in gevaar brachten. De ochtend nadien gingen de protesten verder, met als doel de uitsluiting van Israel-Premier Tech.

Verdeeldheid

Binnen het peloton ontstond verdeeldheid over de situatie. Daryl Impey, ploegleider van Israel-Premier Tech, reageerde in een interview met FloBikes. “Wij praten binnen de ploeg niet over doorgaan of vertrekken, want wij willen naar Madrid”, is hij heel erg duidelijk. Ze krijgen daarbij steun van de UCI.

Volgens Impey was de rit naar Bilbao zwaar voor zijn renners. “Ze concentreren zich op de koers, maar gisteren was niet makkelijk met alles wat er gebeurde,” verklaarde hij. Ondanks de omstandigheden presteerde de ploeg naar behoren. “Riccitello staat op een tiende plaats en Vernon doet het ook goed. We zijn een sportploeg,” aldus Impey.

De spanningen namen toe toen Impey verwees naar een groepsapp van de rennersvakbond CPA. Hij stelde dat Matteo Jorgenson, renner bij Visma Lease a Bike, zich nadrukkelijk uitte over de situatie. “Jorgenson is de meest vocale in de app. Wij zijn een sportploeg en zijn niet politiek. Maar voor hem is het een punt,” zei Impey. Volgens hem vroeg Jorgenson de ploeg zelfs om de ronde te verlaten. Iets wat de Vuelta zelf ook graag zou zien gebeuren.

Publiek gemaakt

Jorgenson reageerde geprikkeld op het feit dat zijn uitlatingen uit een privégroep publiek werden gemaakt. “Ik heb een statement gemaakt in een privégroep met renners. Dat is heel ongepast van hem om in de media te gooien,” liet hij weten. Hij benadrukte dat zijn opmerkingen niet voor publicatie bedoeld waren en wilde verder geen commentaar geven.

Over de veiligheid tijdens de etappe zei Jorgenson. “Gisteren waren er twee gevaarlijke momenten. De eerste keer aan de finishlijn en een keer op een klim met een banner.” Hoewel hij zich over het algemeen veilig voelde, gaf hij aan weinig invloed te hebben op de situatie. “Ik geef mijn opinie waar ik kan en de rest is voor de mensen die de beslissingen moeten nemen.”