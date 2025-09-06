'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

De toekomst van Biniam Girmay blijft onderwerp van speculatie. Hoewel Israel-Premier Tech als favoriet geldt voor zijn komst vanaf 2026, heeft ook Jayco-AlUla zich gemeld. De transfer hangt echter af van één cruciale voorwaarde: de officiële fusie van Intermarché en Lotto.

Volgens verschillende bronnen is Israel-Premier Tech momenteel het meest kansrijk om Biniam Girmay binnen te halen. De ploeg zou hem vanaf 2026 een plaats willen bieden, zodra zijn huidige contract bij Intermarché-Wanty vervalt.

Langlopend contract

Dat contract loopt tot 2028, maar kan voortijdig beëindigd worden indien de fusie tussen Intermarché en Lotto officieel wordt bevestigd. Naast Israel-Premier Tech heeft ook Jayco-AlUla interesse getoond.

De Australische ploeg ziet Dylan Groenewegen vertrekken en zoekt een nieuwe sprintkopman. Vanuit Girmays entourage klinkt dat “veel ploegen interesse tonen,” wat de concurrentie om zijn handtekening vergroot.

Financiële realiteit

Hoewel Jayco-AlUla Girmay graag zou aantrekken, zijn er financiële beperkingen. Het prijskaartje van de Eritrese renner ligt hoog, en de ploeg van Brent Copeland moet rekening houden met een aflopend sponsorcontract. De deal met AlUla loopt eind 2026 af en wordt volgens Het Laatste Nieuws niet verlengd. Het budget van de sponsor is gehalveerd, wat de onderhandelingsruimte beperkt

Toch heeft Gerry Ryan, eigenaar van Jayco, het voortbestaan van de ploeg na 2026 gegarandeerd. Zeven renners, waaronder Dries De Bondt, hebben al een contract voor na dat jaar. Daarmee blijft Jayco een serieuze kandidaat, al lijkt Israel-Premier Tech beter gepositioneerd om aan de financiële eisen van Girmay te voldoen.

Fusie met Lotto

De sleutel tot Girmays vertrek ligt bij de fusie tussen Intermarché en Lotto. Pas wanneer die officieel wordt, kan zijn lopende contract juridisch ontbonden worden. Dit geldt ook voor andere renners die eveneens belangstelling genieten van andere ploegen. Zonder fusie blijven zij formeel gebonden aan hun huidige werkgever.