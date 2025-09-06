Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

De eerste zege van Remco Evenepoel sinds het nieuws over zijn vertrek bij Soudal Quick-Step is er nog niet gekomen. Niet getreurd, want vandaag volgt een herkansing.

Evenepoel deed zelf zijn verhaal al over de afloop van de vierde etappe van de Tour of Britain. Bij Sporza kwam ook ploegleider Klaas Lodewyck aan het woord. "We hebben met de jongens goed gecontroleerd. We wilden voor de etappe gaan. We hebben een stevige aanval gezien. Met een jagend peloton was het moeilijk om voorop te blijven."

Dat was voor Lodewyck al een eerste duidelijke reden waarom winnen moeilijk was: het peloton viseerde Evenepoel. " Daarna hebben we gegokt op de sprint. Hij zou een schakelfout gemaakt hebben, het is moeilijk om exact te achterhalen wat er is gebeurd. Ik denk dat de benen volliepen. Als er tien man over u komt, is het moment voorbij."



Evenepoel blij met het gevoel in de benen

Is Evenepoel dan ontgoocheld dat het er niet helemaal uitkomt zoals hij voor ogen had? Het is slechts de Tour of Britain, maar het is nooit leuk om zoiets voor te hebben. "Hij was blij dat de benen draaien, maar een sportman die een koers verliest, is meestal niet zo welgezind." Die les heeft Lodewyck al wel vaker geleerd in het wielrennen.

Mogelijk was het parcours ook niet selectief genoeg om het verschil te maken. Lodewyck wijst op een nog andere mogelijke factor. "De klim was op zich wel lastig, maar daarna was het nog tegenwind, zeker op die grote weg waar je probeert uw voorsprong uit te diepen. Dat laatste is niet gelukt", is de enig mogelijke vaststelling.

Wat kan Evenepoel op de steilere stukken?

Er hoeft niet lang getreurd te worden, want de vijfde rit zou Evenepoel op papier nog meer moeten liggen. "Hopelijk wel. Het is een iets langere klim van bijna vijf kilometer, met een paar heel steile pentes in. We gaan zien wat er kan."