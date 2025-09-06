Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

Matthew Brennan, amper twintig jaar oud, heeft zich in korte tijd ontpopt tot een opvallende figuur in het profpeloton. Het talent van Visma Lease a Bike overtrof zelfs Remco Evenepoel als jongste renner ooit met tien profzeges.

Het peloton leerde dit seizoen Matthew Brennan kennen. Vaak wordt hij voorgesteld als een pure sprinter, precies als Tim Merlier, maar dat is de ploegmaat van Wout van Aert, waarmee hij ook vaak vergeleken wordt, niet.

Sagan

Ploegmaat Robbie Cobbaert vergelijkt hem meer met Peter Sagan, vanwege zijn vermogen om zowel lastige aankomsten als vlakke sprints succesvol af te ronden. “Eigenlijk klopt dat wel,” aldus Cobbaert in een gesprek met Het Nieuwsblad.

Hij benadrukte dat Brennan beschikt over de fysieke eigenschappen om uit te blinken in Vlaamse klassiekers. “Ik ben blij dat ik onderdeel mag zijn van de ontwikkeling van zo’n renner. Maar het merendeel van het werk doet hij zelf.”

Wie de capaciteiten van Brennan dit jaar aan den lijve ondervond is Dries De Bondt. In maart reed hij in de kopgroep van de GP Denain, die uiteindelijk gewonnen werd door Brennan. “Ik kende hem van naam, maar wist niet dat hij het was die bij ons in de kopgroep zat,” vertelt De Bondt.

Brennan reed op een reservefiets, zonder naam op zijn helm, en er was geen communicatie met de ploegwagen. Toch viel hij op door zijn koersinzicht. “Hij zag er niet als een klasbak uit maar mij viel meteen op hoe slim hij koerste.”

Geen kopwerk

In de finale van de wedstrijd weigerde Brennan om kopwerk te doen. “Hij wist toen al dat hij de snelste was,” aldus De Bondt. Brennan beschikte over een indrukwekkende versnelling in de laatste tweehonderd meter, waarmee hij de overwinning veiligstelde. “Daar viel gewoon niets tegen te beginnen,” gaf De Bondt toe. “Vergelijken ze hem met Sagan? Volledig terecht.”