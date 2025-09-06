Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

In een interview met Het Laatste Nieuws licht Tiesj Benoot zijn overstap van Visma Lease a Bike naar Decathlon-CMA CGM toe. Zijn beslissing blijkt het resultaat van een weloverwogen proces, waarin zowel sportieve als persoonlijke motieven een rol spelen.

De keuze van Tiesj Benoot om Visma-Lease a Bike te verlaten, kwam niet uit de lucht vallen. Volgens de renner ging er een langdurig traject aan vooraf, waarbij hij zich breed liet informeren. “Ik heb mij goed geïnformeerd bij Oliver Naesen en Stan Dewulf, die een van mijn beste vrienden is, maar ook bij Johannes Staune-Mittet, die vorig jaar dezelfde stap zette,” aldus Benoot.

Geen onvrede

Deze gesprekken gaven hem inzicht in de werking van zijn toekomstige ploeg en bevestigden zijn vertrouwen in de structuur en visie van Decathlon-CMA CGM. Benoot benadrukt dat het vertrek niet voortkomt uit onvrede over zijn rol bij Visma-Lease a Bike. Integendeel, hij stelt dat het niveau en de structuur bij beide ploegen vergelijkbaar zijn.



Financiële waardering

Naast sportieve argumenten speelde ook het financiële plaatje een rol. Benoot erkent dat hij bij Visma Lease a Bike goed werd vergoed en dat er een aantrekkelijk verlengingsvoorstel op tafel lag. Toch voelde hij zich bij Decathlon-CMA CGM sterker gewenst. “Ook op dat vlak liet mijn nieuwe ploeg merken hoe graag ze mij wilden,” zegt hij heel erg duidelijk.

Die erkenning gaf hem het gevoel dat hij op waarde werd geschat. Een andere doorslaggevende factor was de klik met de nieuwe CEO, Dominique Serieys. Benoot spreekt met waardering over hem: “Een man met een visie met wie ik meteen een goeie match had.” De snelle en duidelijke interesse van de ploeg gaf hem het vertrouwen dat hij op de juiste plek zou belanden.

Reactie Visma

De reactie van Visma-CEO Richard Plugge op het vertrek van Benoot was nuchter. Toen Benoot hem eind mei confronteerde met zijn beslissing, antwoordde Plugge: “Dat is de economische realiteit.” Benoot bevestigt dat het voorstel van Plugge correct en respectvol was. “Ik denk dat het voor hem een realistisch bod was, van wat hij kon en wou bieden voor een renner van mijn kaliber,” besluit Benoot. Hij spreekt over een laatste, nieuwe wind en verandering in zijn carrière.