📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

In aanloop naar de voorlaatste rit van de Tour of Britain heeft Soudal Quick-Step een wijziging in de selectie moeten doorvoeren. De Amerikaanse renner Luke Lamperti verschijnt niet aan de start vanwege gezondheidsproblemen.

Soudal Quick-Step maakte via een officiële mededeling op sociale media bekend dat Luke Lamperti niet zal deelnemen aan de voorlaatste etappe van de Tour of Britain. De ploeg gaf aan dat de renner “afgelopen nacht ziek is geworden” en daardoor niet in staat is om van start te gaan. Deze beslissing werd kort voor de rit gecommuniceerd, waarmee het team met één renner minder verder moet.

De afwezigheid van Lamperti komt op een moment waarop de ploeg zich in een competitieve positie bevond, aangevuurd door Remco Evenepoel. Zijn rol in de sprintvoorbereiding en als aanvallende pion was van strategisch belang. De ploeg wenste hem via het bericht een spoedig herstel toe.

Impact op de ploegstrategie

In een rittenkoers als de Tour of Britain, waar positionering en ploegensamenwerking cruciaal zijn, betekent het verlies van een renner een tactisch verlies. De ploeg zal haar plannen moeten aanpassen, zeker in de finale van de etappe waar Lamperti normaliter een rol zou spelen, al kwam het eerder deze week wel tot een aanvaring tussen Evenepoel en Lamperti.

Hoewel de ploeg geen verdere details gaf over de aard van de ziekte, is duidelijk dat het besluit om hem uit koers te halen preventief en uit zorg voor zijn gezondheid is genomen. In dergelijke situaties primeert het welzijn van de renner boven sportieve ambities.

Gisteren wou Remco Evenepoel vol voor de overwinning gaan. Hij beloofde vuurwerk en kon die verwachting ook wel inlossen. Alleen ging het op de slotklim fout voor onze landgenoot.

