Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

Israel-Premier Tech staat in het oog van de storm na het protest in de Vuelta. Patrick Lefevere heeft zo zijn eigen ervaringen met de grote baas van die ploeg, Sylvan Adams.

Lefevere bespreekt de hele kwestie in zijn column in Het Nieuwsblad. Hij is niet verbaasd door de hevige pro-Palestijnse protesten, omdat activisme in het Baskenland een tweede natuur is. Hij vindt het wel kwalijk dat Tom Pidcock en Jonas Vingegaard niet konden sprinten om de ritzege in de etappe die aan het eind geneutraliseerd werd.

Lefevere toont wel begrip voor het gegeven dat andere ploegen en de Vuelta-organisatie Israel-Premier Tech het liefst ziet vertrekken. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step merkt op dat vooral Matteo Jorgenson daar uitgesproken voorstander van is. Anderzijds zou het een precedent scheppen voor mogelijke gevolgen voor andere koersen.

Adams fel pleitbezorger voor Israël

De laatste dagen doet het gerucht de ronde dat Israel-Premier Tech bereid zou zijn om een naamswijziging te ondergaan. Dat heeft co-eigenaar en ploegbaas Sylvan Adams ondertussen al ontkend. Het zou Lefevere ook verbazen moest die naamswijziging er ooit komen, omdat Adams naar zijn zeggen een fel pleitbezorger is van het land Israël.

De Israëlische Canadees is om het zacht uit te drukken blijkbaar een apart persoon: ook Lefevere heeft er een opvallende ervaring mee gehad. Beide heren onderhandelden ooit over een fusie. Toen er over het financiële gepraat moest worden, daagde Adams plots op samen met drie ploegleiders. Lefevere vond het nergens op slaan.

Bewering Adams niet correct volgens Lefevere

Later heeft Adams ook nog beweerd dat er sprake was van een deal, die bezegeld is met een handdruk. Lefevere onderstreept dat dit een pertinente onjuiste bewering is. In elk geval: Adams zal nog wel vaker in het nieuws komen als het protest over Gaza aanhoudt.