Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

Als er veranderingen zijn in het wielrennen, merkt Remco Evenepoel dat ook op. Een 'groots' event is het volgens hem aan het worden in de Tour of Britain.

De rittenkoers door het Verenigd Koninkrijik is duidelijk een wedstrijd waar hij wel graag aan deelneemt en die ook prima past in zijn planning. Evenepoel debuteerde in de Tour of Britain in 2024 en momenteel is hij er dus voor de tweede keer op rij actief. Daar kunnen ze ginds bij de organisatie alleen maar bijzonder gelukkig mee zijn. 

Eerder deze week had Remco Evenepoel het dan ook bij de organisatie over het verschil tussen de twee edities die hij ervaart. "Dit is een heel erg bekende koers aan het worden, ook in het peloton." Volgens Evenepoel is de Tour of Britain dus zo'n koers die aan reputatie aan het winnen is. Het is een koers die deel uitmaakt van de ProSeries.

Parcours bevalt Remco Evenepoel

Als ze er in het Verenigd Koninkrijk verdere inspanningen voor willen leveren, kunnen ze dus nog de opstap maken naar de WorldTour. "Als je een mooi parcours voor de wielen krijgt zoals nu, dan zullen de renners heel graag naar hier komen om te koersen", twijfelt Evenepoel er niet aan dat er sowieso telkens een mooie startlijst zal zijn.

In elk geval ziet hij de populariteit van de Tour of Britain op verschillende vlakken stijgen. "Het is groots aan het worden. De opkomst van het publiek helpt daar ook bij." Bij zijn vorige deelname speelde Evenepoel geen rol van betekenis in het klassement. Hij kon in 2024 wel een mooie ereplaats noteren met een vijfde plek in rit 2 naar Redcar.

Evenepoel heeft nog perspectief in klassement

Een jaar later is alle perspectief nog aanwezig voor een goede eindnotering. Evenepoel verloor in de vierde rit wel een paar secondjes, maar staat op amper 12 seconden van leider Grégoire in het klassement. Afwachten of Evenepoel dit weekend nog een sprong voorwaarts maakt. 

