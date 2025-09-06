Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

Remco Evenepoel won de koninginnenrit in de Tour of Britain. Toch is hij voorzichtig voor wat er morgen kan gebeuren in de slotetappe.

Remco Evenepoel heeft met zijn overwinning in de voorlaatste rit van de Tour of Britain ervoor gezorgd dat hij zondag nog volop meedoet voor de eindoverwinning. Een vroege ontsnapping was vandaag alvast geen optie.

Sprint

“Bij de eerste passage ging het al snel,” verklaarde hij aan Het Laatste Nieuws. “Maar door de tegenwind in de slotfase zag je dat aanvallen weinig kans maakten, zoals bij Sivakov en Onley.” Zijn besluit om te wachten op een sprint bleek achteraf de juiste keuze.



De slotkilometers verliepen volgens Evenepoel als een strategisch steekspel. “Het was een kat-en-muis-spel: wachten, kijken, springen,” aldus de renner. “We moesten verstandig omgaan met de omstandigheden, dus ik mikte op de sprint”, wees hij naar de invloed van de wind.

Een cruciale rol in de voorbereiding van de sprint was weggelegd voor ploegmaat Ilan Van Wilder. “Ilan heeft uitstekend werk geleverd om de koplopers terug te halen,” gaf Evenepoel aan. Dankzij die inspanning kon hij zich optimaal positioneren voor de eindsprint. “Ik weet dat ik na een zware rit nog een degelijke sprint in de benen heb, en dat is vandaag goed uitgekomen.”

Geen risico

Evenepoel nadert tot op twee seconden van leider Gregoire, maar is voorzichtig voor zondag. “Er wordt veel regen voorspeld, dat maakt het lastig. Ik ga mijn leven niet op het spel zetten”, klonk het heel erg duidelijk. Evenepoel zit met een goed gevoel en ook zijn waarden zijn positief. “Deze overwinning doet deugd, en morgen gaan we voor een laatste ‘big shot’”, besloot onze landgenoot.