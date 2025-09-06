Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

Foto: © photonews

Tiesj Benoot gaat na vier jaar vertrekken bij Visma-Lease a Bike en zal geen ploegmaat van Van Aert meer zijn in 2026. Dat wordt even wennen.

Benoot rijdt de volgende drie jaar bij Decathlon. Nochtans was er sportief geen reden om te vertrekken, benadrukt Benoot in HLN. Hij had bij Visma-Lease a Bike niet het gevoel dat hij enkel de helper van Van Aert was. "Ik heb nooit mijn kas voor mij moeten leegrijden, tenzij in Dwars door Vlaanderen en achteraf hadden we die koers anders kunnen aanpakken door te demarreren in plaats van te mikken op de sprint..."

Benoot bedoelt dat hij tijdens de voorjaarsklassiekers nooit het gevoel had dat hij opgesloten zat. Dat is anders dan bij de nationale ploeg: op de Spelen in Parijs was hij bijvoorbeeld een pure helper en nam hij de eerste uren voor zijn rekening. Wat de waardering binnen Visma-Lease a Bike betreft, was er dus geen reden om weg te gaan.

Tiesj Benoot speelt de bal door

Toch waagt Benoot de stap, na vier jaar aan de zijde van Van Aert te rijden. Steekt het vertrek van de eerste dan niet bij die laatste? "Dat moet je aan Wout vragen." Het vertrek van een goede ploegmaat zal Van Aert allicht niet groter maken, maar het is ook niet de eerste keer in zijn carrière dat hij te maken heeft met veranderingen in zijn naaste omgeving.

Er wordt toch nog eens op doorgegaan met Benoot zelf. "Ik zal Wout zowel qua persoonlijkheid, ploegmaat, en als mens missen. Ik moet daar niet over rond de pot draaien, maar wielrennen is en blijft mijn job en niet enkel een vriendenclubje." Zo wijst Benoot erop dat Decathlon financieel een mooie inspanning gedaan heeft om hem vast te leggen.

Felicitaties van Van Aert voor Benoot

De realiteit is gewoon dat dit er ook bij komt kijken. "Dat weet Wout ook. Hij heeft mij oprecht gefeliciteerd met mijn transfer." Als Van Aert die woorden heeft uitgesproken, dan zal hij het ongetwijfeld ook wel menen. Voor Benoot lonkt een nieuw avontuur. 

