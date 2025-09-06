'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

Red Bull-BORA-hansgrohe voert ingrijpende wijzigingen door in zijn technische staf. De ploegleiding overweegt een prominente rol voor Allan Peiper, wat directe gevolgen heeft voor de positie van Sven Vanthourenhout.

Red Bull-BORA-hansgrohe is bezig met een grondige herstructurering van zijn sportieve omkadering. In augustus werden zowel sportief manager Rolf Aldag als ploegleider Enrico Gasparotto uit hun functies ontheven.

Deze ingrepen maken deel uit van een bredere strategie om de ploeg klaar te stomen voor toekomstige ambities. Sven Vanthourenhout werd recent aangesteld als ploegleider, maar zal niet de rol van sportief directeur vervullen.



Coördinerende taak

Volgens Sporza is Allan Peiper de voornaamste kandidaat om een coördinerende functie binnen de technische staf op zich te nemen. “Uit welingelichte bron weten we dat er gesprekken gevoerd worden,” meldt het medium. Peiper, een Australische Belg met een indrukwekkend palmares in de wielersport, wordt overwogen voor een coachende rol over de ploegleiding.

Hij heeft ervaring bij onder meer Lotto, HTC-Columbia en BMC. Zijn meest opvallende prestatie was het begeleiden van Tadej Pogacar naar een Tourzege in 2020. Kort daarna legde hij zijn taken bij UAE neer om gezondheidsredenen.

Hiërarchie

De mogelijke aanstelling van Peiper betekent dat Vanthourenhout zal opereren onder een ervaren coördinator. Sporza stelt dat Peiper “een overkoepelende rol bij de ploegleiding” zou vervullen. Daarmee krijgt Vanthourenhout een duidelijke hiërarchische structuur boven zich.

Naast Peiper wordt ook Zak Dempster genoemd als versterking. De Australiër, momenteel nog actief bij Ineos Grenadiers, zal de functie van Head of Performance op zich nemen. Deze benoemingen illustreren de ambitie van Red Bull-BORA-hansgrohe om een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde staf samen te stellen.

Afbakening

De ploeg, die recent ook Remco Evenepoel aantrok, lijkt zich te positioneren als een van de meest vooruitstrevende formaties in het peloton. De combinatie van jonge talenten en ervaren begeleiders moet leiden tot sportieve successen op het hoogste niveau.

Voor Sven Vanthourenhout betekent de komst van Peiper een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden. Hoewel hij als ploegleider een centrale rol blijft spelen, zal de strategische koers en technische coördinatie in handen liggen van Peiper.