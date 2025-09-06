'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Red Bull-BORA-hansgrohe voert ingrijpende wijzigingen door in zijn technische staf. De ploegleiding overweegt een prominente rol voor Allan Peiper, wat directe gevolgen heeft voor de positie van Sven Vanthourenhout.

Red Bull-BORA-hansgrohe is bezig met een grondige herstructurering van zijn sportieve omkadering. In augustus werden zowel sportief manager Rolf Aldag als ploegleider Enrico Gasparotto uit hun functies ontheven.

Deze ingrepen maken deel uit van een bredere strategie om de ploeg klaar te stomen voor toekomstige ambities. Sven Vanthourenhout werd recent aangesteld als ploegleider, maar zal niet de rol van sportief directeur vervullen.

Lees ook... 🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

Coördinerende taak

Volgens Sporza is Allan Peiper de voornaamste kandidaat om een coördinerende functie binnen de technische staf op zich te nemen. “Uit welingelichte bron weten we dat er gesprekken gevoerd worden,” meldt het medium. Peiper, een Australische Belg met een indrukwekkend palmares in de wielersport, wordt overwogen voor een coachende rol over de ploegleiding.

Hij heeft ervaring bij onder meer Lotto, HTC-Columbia en BMC. Zijn meest opvallende prestatie was het begeleiden van Tadej Pogacar naar een Tourzege in 2020. Kort daarna legde hij zijn taken bij UAE neer om gezondheidsredenen.

Hiërarchie

De mogelijke aanstelling van Peiper betekent dat Vanthourenhout zal opereren onder een ervaren coördinator. Sporza stelt dat Peiper “een overkoepelende rol bij de ploegleiding” zou vervullen. Daarmee krijgt Vanthourenhout een duidelijke hiërarchische structuur boven zich.

Naast Peiper wordt ook Zak Dempster genoemd als versterking. De Australiër, momenteel nog actief bij Ineos Grenadiers, zal de functie van Head of Performance op zich nemen. Deze benoemingen illustreren de ambitie van Red Bull-BORA-hansgrohe om een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde staf samen te stellen.

Afbakening

De ploeg, die recent ook Remco Evenepoel aantrok, lijkt zich te positioneren als een van de meest vooruitstrevende formaties in het peloton. De combinatie van jonge talenten en ervaren begeleiders moet leiden tot sportieve successen op het hoogste niveau.

Voor Sven Vanthourenhout betekent de komst van Peiper een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden. Hoewel hij als ploegleider een centrale rol blijft spelen, zal de strategische koers en technische coördinatie in handen liggen van Peiper.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sven Vanthourenhout
Remco Evenepoel
Alan Peiper

Meer nieuws

🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

17:43
Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

17:00
🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

16:09
📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

13:00
Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

20:30
Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

12:00
'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

20:00
'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

19:00
Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

16:00
Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring Naast de fiets

Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring

18:30
🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

07:30
Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

15:00
📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

14:00
Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

13:30
Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

12:30
Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

08:00
Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

11:00
Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt! Naast de fiets

Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt!

09:45
Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

09:00
Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

08:30
Remco Evenepoel beloofde vuurwerk, maar kan het niet afmaken: dit is zijn uitleg

Remco Evenepoel beloofde vuurwerk, maar kan het niet afmaken: dit is zijn uitleg

05/09
Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

07:00
Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

05/09
Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

05/09
Quick-Step of Alpecin: Belgische renner moest niet lang nadenken om te kiezen

Quick-Step of Alpecin: Belgische renner moest niet lang nadenken om te kiezen

05/09
"Een krachtig signaal": WK van 2027 krijgt opvallende primeur

"Een krachtig signaal": WK van 2027 krijgt opvallende primeur

05/09
"Ik begrijp dat het zo lijkt": Ploegleider bij Quick-Step wil vervelende perceptie de wereld uit helpen

"Ik begrijp dat het zo lijkt": Ploegleider bij Quick-Step wil vervelende perceptie de wereld uit helpen

05/09
Onzekerheid troef: renners wachten op duidelijkheid na fusieplannen

Onzekerheid troef: renners wachten op duidelijkheid na fusieplannen

05/09
🎥 Remco Evenepoel duidelijk niet blij met hoe het eraan toe gaat in Tour of Britain

🎥 Remco Evenepoel duidelijk niet blij met hoe het eraan toe gaat in Tour of Britain

05/09
🎥 Levensgevaarlijk! Hond vastgebonden aan stoel loopt straat over in Vuelta

🎥 Levensgevaarlijk! Hond vastgebonden aan stoel loopt straat over in Vuelta

05/09
📷 Renner van Israel-Premier Tech verlaat Tour of Britain na ongeval van zijn vrouw

📷 Renner van Israel-Premier Tech verlaat Tour of Britain na ongeval van zijn vrouw

05/09
Zijn eerste keer, maar Serge Pauwels zegt hoe hoog de lat ligt op het WK in Rwanda

Zijn eerste keer, maar Serge Pauwels zegt hoe hoog de lat ligt op het WK in Rwanda

05/09
De boodschap is heel erg duidelijk: dit is de vernieuwde Wolfpack van Soudal Quick-Step

De boodschap is heel erg duidelijk: dit is de vernieuwde Wolfpack van Soudal Quick-Step

05/09
"Fake News": Klare taal over wat er bij Israel-Premier Tech gaat gebeuren

"Fake News": Klare taal over wat er bij Israel-Premier Tech gaat gebeuren

05/09
Zijn Van Baarle en Stuyven niet te oud voor Soudal Quick-Step? Sep Vanmarcke legt het uit

Zijn Van Baarle en Stuyven niet te oud voor Soudal Quick-Step? Sep Vanmarcke legt het uit

05/09
Opnieuw veel lof van Team Visma voor Victor Campenaerts in de Vuelta

Opnieuw veel lof van Team Visma voor Victor Campenaerts in de Vuelta

05/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Sep Vanmarcke Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Biniam Girmay Jonas Vingegaard Rasmussen Olav Kooij Toon Aerts Serge Pauwels Patrick Lefevere Sven Nys Dries De Bondt Johan Bruyneel Victor Campenaerts Joao Almeida Jasper Stuyven Walter Godefroot Dylan Van Baarle Alan Peiper Sven Vanthourenhout

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved