📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

Na verschillende pro-Palestijnse protesten tijdens de Ronde van Spanje heeft het team Israel-Premier Tech besloten om de naam 'Israel' van de wedstrijdtenues te verwijderen. De maatregel wordt genomen uit voorzorg en met het oog op de veiligheid van de renners.

De ploeg communiceerde via sociale media dat de beslissing voortkomt uit bezorgdheid over de veiligheid van zowel de eigen renners als het bredere peloton. “Gezien het gevaarlijke karakter van sommige protesten tijdens de Vuelta heeft Israel-Premier Tech de renners uitgerust met een tenue met daarop een monogram”, klinkt het.

Religieus symbool

Dat monogram verwijst naar de Davidster, een religieus symbool dat eerder al werd gebruikt op het wagenpark en de vrijetijdskleding van de ploeg. Hoewel de naam ‘Israel’ van de truitjes verdwijnt, blijft deze behouden in de officiële teamnaam.

De ploeg benadrukt dat er geen sprake is van een naamswijziging, zoals eerder deze week gesuggereerd werd. “De teamnaam blijft Israel-Premier Tech,” klinkt het resoluut. Daarmee probeert men een balans te vinden tussen sportieve identiteit en praktische veiligheidsoverwegingen.

Spanningen en psychologische impact

De aanwezigheid van Israel-Premier Tech in de Vuelta is al langer onderwerp van controverse. De ploeg, gefinancierd door de Canadees-Israëlische ondernemer Sylvan Adams, wordt door demonstranten gezien als een politiek geladen entiteit. De protesten, die soms gepaard gaan met bedreigingen en beledigingen, hebben een duidelijke impact op het team.

De beslissing om het tenue aan te passen is dan ook niet louter symbolisch, maar ingegeven door concrete incidenten. De ploeg stelt dat het monogram een alternatief biedt dat minder provocerend is, zonder volledig afstand te doen van de eigen identiteit. Het is een pragmatische stap in een context waarin sport en geopolitiek elkaar raken.

Beperkte toegave

De ploeg wil geen precedent scheppen waarbij externe protesten directe invloed hebben op de kern van hun merkidentiteit. Tegelijkertijd erkent men dat de veiligheid van de renners absolute prioriteit heeft.