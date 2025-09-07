📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de Tour of Britain krijgt Geraint Thomas een opvallend afscheid. Renners droegen maskers met zijn gezicht, wat leidde tot een ludiek tafereel. Remco Evenepoel reageerde met een warme boodschap over wederzijds respect tussen kampioenen.

Geraint Thomas beëindigt zijn carrière op eigen bodem, met de laatste etappe van de Tour of Britain. De entourage rond de Welshman zorgde voor een bijzonder eerbetoon: collega-renners verschenen aan de start met maskers waarop het gezicht van Thomas stond afgebeeld.

“Het is een beetje vreemd, want ik zie overal mijn gezicht,” reageerde Thomas geamuseerd bij Sporza. De actie symboliseerde niet alleen waardering, maar ook de unieke plaats die hij inneemt binnen het peloton.

Lees ook... Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Alaphilippe

Julian Alaphilippe was een van de renners die het masker droeg, wat het moment extra cachet gaf. Thomas noemde het geheel “surrealistisch” en sprak van een “privilege” om zijn loopbaan op deze manier af te sluiten. Het eerbetoon was niet enkel visueel, maar ook emotioneel geladen. De finish in zijn geboorteplaats maakte het afscheid compleet.

Wederzijds respect onder kampioenen

Remco Evenepoel sprak zich uit over Thomas’ impact. “Elke rondewinnaar is een inspiratiebron,” verklaarde hij, verwijzend naar de Tourzege van Thomas in 2018. Evenepoel benadrukte dat hij Thomas persoonlijk goed kent en omschreef hem als “een supertoffe kerel”. Volgens hem bestaat er een impliciet begrip tussen renners op het hoogste niveau. “Het is een beetje een ongeschreven regel dat kampioenen elkaar respecteren”, ging onze landgenoot verder.

Evenepoel verwees ook naar hun gezamenlijke vriend Laurens De Plus, waarmee hij de verbondenheid binnen het peloton illustreerde. “Ik heb nog nooit problemen gehad met G,” voegde hij toe, waarmee hij Thomas’ reputatie als gerespecteerde collega bevestigde. Wat Thomas volgend jaar zal doen is nog niet officieel geweten, al circuleren er wel de nodige geruchten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Tour of Britain
Geraint Thomas
Remco Evenepoel
Julian Alaphilippe

Meer nieuws

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

08:30
📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

12:00
Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

17:00
🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

17:43
📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

11:00
🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

16:09
Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

09:00
Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

08:00
Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

07:30
Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

07:00
📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

13:00
'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

21:30
Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

06/09
Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

20:30
'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

20:00
🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

06/09
'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

19:00
Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

16:00
Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring Naast de fiets

Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring

18:30
Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

15:00
📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

14:00
Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

13:30
Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

12:30
Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

06/09
Remco Evenepoel beloofde vuurwerk, maar kan het niet afmaken: dit is zijn uitleg

Remco Evenepoel beloofde vuurwerk, maar kan het niet afmaken: dit is zijn uitleg

05/09
Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

06/09
Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt! Naast de fiets

Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt!

06/09
Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

06/09
Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

06/09
Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

06/09
Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

05/09
Toon Aerts enorm tevreden met wat Evenepoel en Alaphilippe met hem doen

Toon Aerts enorm tevreden met wat Evenepoel en Alaphilippe met hem doen

05/09
🎥 Remco Evenepoel duidelijk niet blij met hoe het eraan toe gaat in Tour of Britain

🎥 Remco Evenepoel duidelijk niet blij met hoe het eraan toe gaat in Tour of Britain

05/09
Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

05/09
Quick-Step of Alpecin: Belgische renner moest niet lang nadenken om te kiezen

Quick-Step of Alpecin: Belgische renner moest niet lang nadenken om te kiezen

05/09
"Een krachtig signaal": WK van 2027 krijgt opvallende primeur

"Een krachtig signaal": WK van 2027 krijgt opvallende primeur

05/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Patrick Lefevere Julian Alaphilippe Serge Pauwels Sven Nys Quinten Hermans Jonas Vingegaard Rasmussen Sep Vanmarcke Biniam Girmay Olav Kooij Toon Aerts Wout Van Aert Dries De Bondt Thibau Nys Victor Campenaerts Jasper Stuyven Johan Bruyneel Dylan Van Baarle

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved