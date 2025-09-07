📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

Tijdens de Tour of Britain krijgt Geraint Thomas een opvallend afscheid. Renners droegen maskers met zijn gezicht, wat leidde tot een ludiek tafereel. Remco Evenepoel reageerde met een warme boodschap over wederzijds respect tussen kampioenen.

Geraint Thomas beëindigt zijn carrière op eigen bodem, met de laatste etappe van de Tour of Britain. De entourage rond de Welshman zorgde voor een bijzonder eerbetoon: collega-renners verschenen aan de start met maskers waarop het gezicht van Thomas stond afgebeeld.

“Het is een beetje vreemd, want ik zie overal mijn gezicht,” reageerde Thomas geamuseerd bij Sporza. De actie symboliseerde niet alleen waardering, maar ook de unieke plaats die hij inneemt binnen het peloton.



Alaphilippe

Julian Alaphilippe was een van de renners die het masker droeg, wat het moment extra cachet gaf. Thomas noemde het geheel “surrealistisch” en sprak van een “privilege” om zijn loopbaan op deze manier af te sluiten. Het eerbetoon was niet enkel visueel, maar ook emotioneel geladen. De finish in zijn geboorteplaats maakte het afscheid compleet.

Wederzijds respect onder kampioenen

Remco Evenepoel sprak zich uit over Thomas’ impact. “Elke rondewinnaar is een inspiratiebron,” verklaarde hij, verwijzend naar de Tourzege van Thomas in 2018. Evenepoel benadrukte dat hij Thomas persoonlijk goed kent en omschreef hem als “een supertoffe kerel”. Volgens hem bestaat er een impliciet begrip tussen renners op het hoogste niveau. “Het is een beetje een ongeschreven regel dat kampioenen elkaar respecteren”, ging onze landgenoot verder.

Evenepoel verwees ook naar hun gezamenlijke vriend Laurens De Plus, waarmee hij de verbondenheid binnen het peloton illustreerde. “Ik heb nog nooit problemen gehad met G,” voegde hij toe, waarmee hij Thomas’ reputatie als gerespecteerde collega bevestigde. Wat Thomas volgend jaar zal doen is nog niet officieel geweten, al circuleren er wel de nodige geruchten.