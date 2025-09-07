Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

Met het naderende vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal-Quick Step, staat Ilan Van Wilder voor een nieuwe fase in zijn carrière. De klimmer blikt vooruit op zijn toekomstige rol als kopman binnen het team.

Tijdens de Tour of Britain bewees Ilan Van Wilder nogmaals zijn waarde als helper van Remco Evenepoel. Hij begeleidde de olympisch kampioen naar een ritzege op The Tumble. Toch komt daar binnenkort een einde aan.

Kopman

“Nog enkele weken kruip ik in mijn rol als meesterknecht,” aldus Van Wilder bij Sporza. De overgang naar een leidende rol is voor Van Wilder geen vanzelfsprekendheid. “Daarvoor moet je wel de benen hebben. Evident is dat niet,” klonk het.



Lees ook... Evenepoel wilde nog de eindzege pakken: dit is de uitkomst in Tour of Britain, Lotto-Belgen vieren intussen in Turkije

Van Wilder is zich bewust van het vacuüm dat Evenepoel achterlaat. Hij ziet kansen, maar blijft bescheiden over zijn plaats in het peloton. “Ik zet mezelf niet op het niveau van Remco of die andere toppers. Bij mij is dat op een lager pitje,” verklaarde hij.

Winnen

Zijn ambities zijn realistisch en gericht op consistentie. “Ik hoef geen tien koersen per jaar te winnen,” stelde Van Wilder. “Maar als ik volgend jaar mijn handen in de lucht kan steken of heel consistent kan zijn in grote wedstrijden, dan zal ik heel gelukkig zijn.”

Hij blijft zijn rol als helper vervullen, maar kijkt uit naar de toekomst. “Ja, ik kijk er wel naar uit,” zei hij over de nieuwe verantwoordelijkheden die hem wachten. Binnen Soudal-Quick Step zal Van Wilder moeten bewijzen dat hij de stap naar kopmanschap aankan.