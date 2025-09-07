Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

Het koersgedrag van Ayuso en zijn contractontbinding bij UAE zijn tijdens deze Vuelta al belangrijke gespreksonderwerpen geweest. Karsten Kroon heeft er een duidelijke mening over.

In de loop van de uitzendingen van de koers bij Eurosport zijn deze zaken ook ter sprake gekomen. Het functioneren van Juan Ayuso als ploegmaat is al vaak ter sprake gekomen. Zeker in het begin leek hij niet veel zin te hebben om te werken voor Joaõ Almeida, die als klassementsman in aanmerking komt voor de eindzege in de Vuelta.

Ayuso klaagde er ook over dat hij pas een halfuur voor het online plaatsen van de persverklaring over zijn contractontbinding ingelicht werd. Volgens Kroon kwam dat omdat de ploegleiding het helemaal had gehad met de Spanjaard, nadat hij in één van de bergritten de benen stilhield. "Dat was een nare streek. Hij heeft de boel echt op scherp gezet."

Ayuso noemde UAE 'dictatuur'

De onvrede tussen Ayuso en UAE Team Emirates-XRG sluimerde al langer. "Dat is al maanden aan de gang en dat kan dan gewoon niet blijven duren." Na het versturen van die persverklaring noemde Ayuso UAE een dictatuur. In dat officiële statement van de ploeg nog best vriendschappelijke taal gebruikt, ook vanuit het standpunt van de ploeg.

Dat is nog zoiets waar Kroon zich aan kan storen. "Ondertussen weet iedereen eigenlijk wel hoe het echt zit. Ik vind het zo flauw. Zeg gewoon de waarheid. Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was geweest. Ik ben benieuwd hoe hij zou gereageerd hebben. Die had zich niet zo op de vlakte gehouden", maakt Kroon zich sterk.

Ayuso wel tevreden met Vuelta-balans

Zou best kunnen. Inmiddels is de commotie wel wat gaan liggen. "Ayuso heeft twee ritten gewonnen en hij wordt nog altijd aanvaard door zijn ploegmaats. Ik denk dat Ayuso het wel prima vindt", beweerde Kroon onlangs.