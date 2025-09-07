Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK
Foto: © photonews

Ondanks de afzeggingen zijn er nog wel wat concurrenten voor Remco Evenepoel op het WK. Tadej Pogacar in de eerste plaats, maar ook Oscar Onley is niet van plan om anoniem door het kampioenschap te fietsen.

Voor de start van de laatste rit in de Tour of Britain sprak Onley onder meer met Domestique. "Mijn grootste focus voor de rest van het seizoen gaat naar het WK", zegt de Schot die onder de vlag van het Verenigd Koninkrijk zal koersen. "Ik doe volgende week ook de Canadese koersen. Dat moet me wat vertrouwen geven en het WK-parcours in Rwanda ligt me goed."

Onley eindigde derde in de koninginnenrit in de Tour of Britain die gewonnen werd door Evenepoel. "Dat is de bevestiging voor mezelf dat de vorm na de vorige weken best goed is. Het is de eerste keer dat ik weer zo diep ben geweest. Ik ben er dus behoorlijk tevreden mee. Ik wilde een beter resultaat, maar ik reed wat agressiever en daar heb ik waarschijnlijk de prijs voor betaald in de sprint."

Pogacar en Evenepoel de te kloppen mannen

De 22-jarige renner is optimistisch over de WK-kansen van Team Britain. "Ik denk dat we goede kaarten hebben met mezelf, Tom Pidcock en ook Joe Blackmore. We moeten allemaal agressief koersen als we kans willen maken om het te halen van Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. We moeten het voortouw nemen en zorgen dat we nooit achter de feiten aanlopen. Ik denk dat onze kracht daar ligt."

Pogacar en Evenepoel krijgen dus een duidelijke boodschap: ze mogen agressief koersende concurrenten verwachten. Door vierde te eindigen in de Tour heeft Onley meer bekendheid verworven. "Het is altijd goed voor het vertrouwen. Ik denk dat ik nu een beetje meer mijn plek heb tussen de grote namen. Er zijn nu wat hogere verwachtingen, wat leuk is. Ik moet er nu het beste van maken en rijden als één van de toppers."

Voordeel voor Onley met oog op het WK

In de voorbereiding op het WK heeft hij ook een voordeel. "Ik woon in Andorra en het is daar dezelfde hoogte als in Kigali. Dat zou moeten helpen. Ik vind het spannend om naar Afrika te gaan, ik ben er nog nooit geweest. Ik heb wel foto's gezien van de Ronde van Rwanda: de sfeer daar lijkt wel cool." 

