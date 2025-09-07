Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

Foto: © photonews

Goed nieuws voor de Belgische wielerfan: Remco Evenepoel barst van het vertrouwen voor het WK en EK. Daar is ook een duidelijke reden voor.

Eerst wou hij in de Tour of Britain nog voor de eindzege gaan. Dat is niet gelukt. "Het was een rit van slechts 100 kilometer. Iedereen kan voor het klassement eens vier minuten à bloc rijden. Ons plan was niet perfect. De bedoeling was dat Ethan Hayter en Ilan Van Wilder volop gingen rijden op de klim. Ik denk dat Ilan er door omstandigheden niet zat. Dat was een beetje jammer", aldus Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel bleef dus op twee seconden staan van Grégoire en werd tweede in het eindklassement. Er werd vooral vooruitgekeken, want met het WK en EK lonken twee grote doelen. Wat moet er nu nog gebeuren? "Eerst morgen sowieso een dagje zonder fiets en dan nog een paar goede intensieve trainingen. Ik ga trainingen met tijdritfiets en wegfiets afwisselen. Alles wat finetunen."

Parcoursen bevallen Remco Evenepoel enorm

Evenepoel plaatst de tijdritkampioenschappen en de wegkampioenschappen op gelijke hoogte. Dat wil zeggen dat hij vier keer voor de prijzen gaat. "Het zijn parcoursen die me liggen, hè. In Wollongong was ik eerste en derde, vorig jaar eerste en vijfde. Dit jaar zijn het dezelfde type parcoursen. Dan moet je er sowieso voor gaan."

Evenepoel is er dus van overtuigd dat het parcoursen zijn die op zijn lijf geschreven zijn en heeft op soortgelijk terrein al succes geboekt. Dat zijn de voornaamste redenen achter het aanwezige vertrouwen. Zowel hoogteprikkels als warmteprikkels gaat hij nog opzoeken. Hij zou hiervoor wel eens in Spanje kunnen belanden.

Gaat Remco Evenepoel nu naar Spanje?

Hij kreeg ook de vraag of hij naar Spanje trekt. "Ga ik niet zeggen. Anders gaat iedereen er weer staan", grijnst Evenepoel. De renner van Soudal Quick-Step hoopt zich dus in alle rust te kunnen voorbereiden op het WK en EK. 

