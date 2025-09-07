Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

Eliot Lietaer werkt vanaf volgend jaar als ploegleider bij Soudal Quick-Step. Zijn aanstelling markeert een opmerkelijke wending na een abrupt einde van zijn carrière eind 2022.

Na het faillissement van B&B Hotels stond Eliot Lietaer plots zonder ploeg. “Het was een pijnlijke exit uit het wielrennen,” verklaarde hij tegenover WielerFlits. Op 32-jarige leeftijd moest hij noodgedwongen afscheid nemen van zijn actieve loopbaan. De periode die volgde gebruikte hij om afstand te nemen van de sport. “Ik had even helemaal niets meer te maken met de koers en genoot van een sabbatjaar,” aldus Lietaer.

In die rustperiode ging hij aan de slag in het familiebedrijf, gespecialiseerd in onderhoudsproducten voor metaal. De koers leek ver weg, tot hij de kans kreeg om als VIP-chauffeur bij Soudal Quick-Step te werken. “Dat vond ik wel een leuke afwisseling met het werk in de zaak van mijn vader,” gaf hij aan. Via die rol herstelde hij geleidelijk zijn banden met het wielermilieu.

Strategische rol binnen jeugdwerking

De overgang naar ploegleider kwam onverwacht. “Ik was zelf ook geen vragende partij,” gaf Lietaer toe. Tijdens ritten met CEO Jurgen Foré ontstonden gesprekken die uitmondden in een formele uitnodiging. “Hij liet vallen dat hij aan mij dacht voor de vacature als ploegleider,” vertelde Lietaer. Die suggestie zette hem aan het denken over een terugkeer in een andere rol.

Jurgen Foré, sinds kort aan het roer van de ploeg, hanteert een zakelijke benadering. “Jurgen benadert de ploeg meer als een onderneming,” merkte Lietaer op. Zijn ervaring als renner én als ondernemer speelde mee in de beslissing. “Ik heb destijds ook business management gestudeerd,” voegde hij eraan toe.

Meer doorstroming

Binnen het vernieuwde structuurplan van Soudal Quick-Step krijgt Lietaer een sleutelpositie in de jeugdwerking. “Jurgen wil meer investeren in het Devo Team,” lichtte hij toe. Het doel is een naadloze overgang van jonge renners naar het WorldTeam. Lietaer zal instaan voor de opvolging van deze talenten en ook sporadisch meedraaien bij de hoofdploeg.