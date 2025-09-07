Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eliot Lietaer werkt vanaf volgend jaar als ploegleider bij Soudal Quick-Step. Zijn aanstelling markeert een opmerkelijke wending na een abrupt einde van zijn carrière eind 2022.

Na het faillissement van B&B Hotels stond Eliot Lietaer plots zonder ploeg. “Het was een pijnlijke exit uit het wielrennen,” verklaarde hij tegenover WielerFlits. Op 32-jarige leeftijd moest hij noodgedwongen afscheid nemen van zijn actieve loopbaan. De periode die volgde gebruikte hij om afstand te nemen van de sport. “Ik had even helemaal niets meer te maken met de koers en genoot van een sabbatjaar,” aldus Lietaer.

In die rustperiode ging hij aan de slag in het familiebedrijf, gespecialiseerd in onderhoudsproducten voor metaal. De koers leek ver weg, tot hij de kans kreeg om als VIP-chauffeur bij Soudal Quick-Step te werken. “Dat vond ik wel een leuke afwisseling met het werk in de zaak van mijn vader,” gaf hij aan. Via die rol herstelde hij geleidelijk zijn banden met het wielermilieu.

Strategische rol binnen jeugdwerking

De overgang naar ploegleider kwam onverwacht. “Ik was zelf ook geen vragende partij,” gaf Lietaer toe. Tijdens ritten met CEO Jurgen Foré ontstonden gesprekken die uitmondden in een formele uitnodiging. “Hij liet vallen dat hij aan mij dacht voor de vacature als ploegleider,” vertelde Lietaer. Die suggestie zette hem aan het denken over een terugkeer in een andere rol.

Jurgen Foré, sinds kort aan het roer van de ploeg, hanteert een zakelijke benadering. “Jurgen benadert de ploeg meer als een onderneming,” merkte Lietaer op. Zijn ervaring als renner én als ondernemer speelde mee in de beslissing. “Ik heb destijds ook business management gestudeerd,” voegde hij eraan toe.

Meer doorstroming

Binnen het vernieuwde structuurplan van Soudal Quick-Step krijgt Lietaer een sleutelpositie in de jeugdwerking. “Jurgen wil meer investeren in het Devo Team,” lichtte hij toe. Het doel is een naadloze overgang van jonge renners naar het WorldTeam. Lietaer zal instaan voor de opvolging van deze talenten en ook sporadisch meedraaien bij de hoofdploeg.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Eliot Lietaer

Meer nieuws

Evenepoel wilde nog de eindzege pakken: dit is de uitkomst in Tour of Britain, Lotto-Belgen vieren intussen in Turkije

Evenepoel wilde nog de eindzege pakken: dit is de uitkomst in Tour of Britain, Lotto-Belgen vieren intussen in Turkije

16:00
Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

15:00
Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

14:00
Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

13:00
Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

12:30
📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

12:00
📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

11:00
📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

10:00
Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

09:00
Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

08:30
Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

08:00
Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

07:30
Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

07:00
'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

21:30
Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

20:30
'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

20:00
'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

19:00
Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring Naast de fiets

Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring

18:30
🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

17:43
Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

17:00
🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

16:09
Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

06/09
Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

06/09
📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

06/09
Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

06/09
📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

06/09
Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

06/09
Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

06/09
Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

06/09
Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt! Naast de fiets

Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt!

06/09
Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

06/09
Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

06/09
Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

06/09
🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

06/09
Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

06/09
Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

05/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Patrick Lefevere Serge Pauwels Sven Nys Quinten Hermans Sep Vanmarcke Joao Almeida Mattias Skjelmose Julian Alaphilippe Geraint Thomas Eliot Lietaer Wout Van Aert Ilan Van Wilder Dries De Bondt Thibau Nys Victor Campenaerts

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved