Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

Foto: © photonews

Zeker bij renners met een grote status, zoals Mathieu van der Poel, wordt wel eens de vraag gesteld in hoeverre ze zelf hun programma opstellen. Mogelijk hebben sponsors daar dan ook wel iets over te zeggen.

Een Van der Poel heeft in het verleden bijvoorbeeld al eens laten uitschijnen dat de Tour de France niet zijn favoriete wedstrijd is. Anderzijds kun je het niet voorstellen dat Van der Poel er niet bij zou zijn. Uitgerekend over de invloed van sponsoren heeft Mathieu van der Poel een eerlijk interview gegeven bij Sport Business Club

"Uiteraard blijft de Tour de France een prioriteit in de ogen van sponsors. Ook zij waarderen het dat ik een divers programma rijd, vooral fietsleverancier Canyon." Met dat diverse programma bedoelt Van der Poel ook zijn activiteiten in het veldrijden en het mountainbiken, naast de grote koersen waar hij naar piekt in het wegwielrennen.

Van der Poel voelt zich wegwielrenner

Zijn wielerploeg zet volop in op al die disciplines en de sponsoren zijn dus mee in dat verhaal. Van der Poel benadrukt dat hij zich wel voor honderd procent wegwielrenneer voelt. "De weg blijft veel belangrijker. Ik beschouw mezelf tegenwoordig vooral als een wegwielrenner, al keer ik met veel plezier terug naar de twee andere disciplines."

Nemen de sponsors dan in het veldrijden of mountainbiken ook vaak een kijkje? "In het mountainbiken en veldrijden zijn ze vooral aanwezig bij de kampioenschappen. Dit gezegd zijnde, is het ook niet zo dat ze systematisch aanwezig zijn bij alle wegwedstrijden. Ik weet wel dat ze alle disciplines volgen en er geïnteresseerd in zijn."

Voldoende steun voor Van der Poel

Naast de Tour de France lijken voorjaarskoersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix het meest interessante op commercieel vlak. In het veldrijden zijn er echter ook VIP-tenten. Voor een winnaarstype als Van der Poel is er uiteraard wel voldoende steun. 

