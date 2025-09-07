Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel kijkt tevreden terug op zijn prestaties in de Tour of Britain. Vandaag wil hij proberen zijn ploeg Soudal Quick-Step alvast een mooi afscheidscadeau te bezorgen.

Remco Evenepoel staat aan de vooravond van zijn vertrek naar Red Bull BORA-hansgrohe. In zijn laatste rittenkoers voor zijn huidige ploeg wil hij nog één keer uitpakken. Hij noemt een eindzege “een mooi cadeau” en benadrukt dat het winnen van een ronde voor deze ploeg een betekenisvolle afsluiting zou zijn.

Mogelijkheden in de slotrit

Volgens Evenepoel biedt het parcours van de laatste etappe nog tactische kansen. Hij wijst op een zware klim waarvan de top zich op tien kilometer van de aankomst bevindt. “Als ik nog iets wil forceren, zal het daar moeten gebeuren,” stelt hij in Het Nieuwsblad.

Lees ook... 📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

Maar er is nog meer. De aanwezigheid van bonificaties aan zowel de voet van de klim als aan de finish maakt de finale extra aantrekkelijk voor aanvallers. Ondanks de inspanningen die hij al geleverd heeft, voelt Evenepoel zich fysiek sterk.

Hij erkent dat hij “veel onnodige efforts” heeft gedaan, maar voegt eraan toe dat hij goed herstelt en dat alles verloopt zoals hij het wenst. Deze fysieke paraatheid geeft hem vertrouwen om vandaag nog een keer voluit te gaan.

Ritwinst

De ritwinst van zaterdag in de Tour of Britain beschouwt hij als een bevestiging van zijn goede vorm. “Dat zeker,” antwoordt hij resoluut op de vraag of zijn deelname al geslaagd is. Toch blijft de eindzege het ultieme doel, zeker gezien de context van zijn afscheid.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Challenge by la Vuelta
Remco Evenepoel

Meer nieuws

📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

12:00
📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

11:00
📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

10:00
Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

09:00
Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

08:00
Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

17:00
🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

17:43
Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

07:30
Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

07:00
🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

16:09
'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

21:30
📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

13:00
Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

20:30
Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

06/09
'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

20:00
'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

19:00
Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

16:00
Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring Naast de fiets

Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring

18:30
Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

15:00
🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

🎥 Kijk hoe Remco Evenepoel overspoeld wordt zoals zelden tevoren: hij zakt zo diep weg dat er wel iets moest schelen

06/09
📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

14:00
Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

13:30
Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

Aankondiging Sven Nys bewijst dat Thibau het nog lang niet doet zoals Wout en Mathieu: "Direct met de billen bloot"

12:30
Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

Belgische ploegleider Soudal Quick-Step spreekt klare taal voor uitblijven zege én de nieuwe kans voor Remco Evenepoel

06/09
Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

Steekt het bij Wout? Tiesj Benoot maakt de reactie van Van Aert bekend op zijn vertrek bij Visma-Lease a Bike

06/09
Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt! Naast de fiets

Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt!

06/09
Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

Patrick Lefevere scherp voor 'pertinent onjuiste' bewering van grote baas van Israel-Premier Tech

06/09
Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

06/09
Remco Evenepoel beloofde vuurwerk, maar kan het niet afmaken: dit is zijn uitleg

Remco Evenepoel beloofde vuurwerk, maar kan het niet afmaken: dit is zijn uitleg

05/09
Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

Dries De Bondt doet boekje open over zijn eerste ontmoeting met 'de nieuwe Peter Sagan'

06/09
Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

Niet alleen voor de renners: Jens Keukeleire zegt hoe alles zo veranderd is, ook als ploegleider

05/09
Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

Remco Evenepoel steekt zich niet meer weg en doet groot plan uit de doeken

05/09
Quick-Step of Alpecin: Belgische renner moest niet lang nadenken om te kiezen

Quick-Step of Alpecin: Belgische renner moest niet lang nadenken om te kiezen

05/09
🎥 Levensgevaarlijk! Hond vastgebonden aan stoel loopt straat over in Vuelta

🎥 Levensgevaarlijk! Hond vastgebonden aan stoel loopt straat over in Vuelta

05/09
"Een krachtig signaal": WK van 2027 krijgt opvallende primeur

"Een krachtig signaal": WK van 2027 krijgt opvallende primeur

05/09
"Ik begrijp dat het zo lijkt": Ploegleider bij Quick-Step wil vervelende perceptie de wereld uit helpen

"Ik begrijp dat het zo lijkt": Ploegleider bij Quick-Step wil vervelende perceptie de wereld uit helpen

05/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Patrick Lefevere Julian Alaphilippe Serge Pauwels Sven Nys Quinten Hermans Jonas Vingegaard Rasmussen Sep Vanmarcke Biniam Girmay Olav Kooij Toon Aerts Wout Van Aert Dries De Bondt Thibau Nys Victor Campenaerts Jasper Stuyven Johan Bruyneel Dylan Van Baarle

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved