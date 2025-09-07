Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel kijkt tevreden terug op zijn prestaties in de Tour of Britain. Vandaag wil hij proberen zijn ploeg Soudal Quick-Step alvast een mooi afscheidscadeau te bezorgen.

Remco Evenepoel staat aan de vooravond van zijn vertrek naar Red Bull BORA-hansgrohe. In zijn laatste rittenkoers voor zijn huidige ploeg wil hij nog één keer uitpakken. Hij noemt een eindzege “een mooi cadeau” en benadrukt dat het winnen van een ronde voor deze ploeg een betekenisvolle afsluiting zou zijn.

Mogelijkheden in de slotrit

Volgens Evenepoel biedt het parcours van de laatste etappe nog tactische kansen. Hij wijst op een zware klim waarvan de top zich op tien kilometer van de aankomst bevindt. “Als ik nog iets wil forceren, zal het daar moeten gebeuren,” stelt hij in Het Nieuwsblad.



Maar er is nog meer. De aanwezigheid van bonificaties aan zowel de voet van de klim als aan de finish maakt de finale extra aantrekkelijk voor aanvallers. Ondanks de inspanningen die hij al geleverd heeft, voelt Evenepoel zich fysiek sterk.

Hij erkent dat hij “veel onnodige efforts” heeft gedaan, maar voegt eraan toe dat hij goed herstelt en dat alles verloopt zoals hij het wenst. Deze fysieke paraatheid geeft hem vertrouwen om vandaag nog een keer voluit te gaan.

Ritwinst

De ritwinst van zaterdag in de Tour of Britain beschouwt hij als een bevestiging van zijn goede vorm. “Dat zeker,” antwoordt hij resoluut op de vraag of zijn deelname al geslaagd is. Toch blijft de eindzege het ultieme doel, zeker gezien de context van zijn afscheid.