Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

Tom Pidcock lijkt wat vijandigheid tegenover zijn persoon te hebben gecreëerd. Ze willen hem flikken, verklaren ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Het is één ding om zo te denken, nog iets anders om het ook publiekelijk uit te spreken. Ook met dat laatste heeft Giulio Pellizzari blijkbaar geen probleem. Inmiddels zijn ze weer bezig aan een nieuwe belangrijke etappe in de Vuelta. Na afloop van de veertiende rit hield Pellizzari, momenteel de beste jongere in de Vuelta, zich niet in.

Als leider in één van de nevenklassementen mocht hij na de aankomst bij de organisatie zijn verhaal doen. "We hebben geprobeerd om ons best te doen met Jai Hindley. We voelden ons heel goed. We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken om nog het podium te halen." Pidcock proberen te kloppen zou al voldoende toonbeeld van ambitie zijn.

Vooral Hindley heeft Pidcock in het vizier

Pellizzari gebruikt dus het woord 'flikken'. "We probeerden en Jai kon tien seconden pakken, We blijven vechten." Daar twijfelen we ook niet aan: Hindley begon aan de vijftiende rit met een achterstand van iets meer dan een halve minuut op Pidcock. De kloof tussen Pidcock en Pellizzari, die zelf zesde staat, was na deze rit 1'43".

De 21-jarige Italiaan kijkt al uit naar de derde week. "Voor mezelf en de ploeg is de witte trui het doel, maar we willen eerste de podiumplaats van Jai veiligstellen en we weten dat we het kunnen. Eerst focussen we dus op het podium, daarna kijken we wel hoe ik er voor sta. Aan het einde van de rit waren er renners die nog meer dan ik op de limiet zaten."

Pellizzari rekent op voldoende recuperatie

Voor de rit van vandaag hoopte Pellizzari dat de klassementsmannen een vrij gemakkelijke dag zouden hebben in het peloton. Zo zouden ze deze gelegenheid en de rustdag kunnen gebruiken om energie te sparen.