📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

Mattias Skjelmose, kopman van Lidl-Trek en wellicht kopman van Denemarken op het WK in Rwanda, kende opnieuw een tegenslag. Tijdens de Maryland Classic in Baltimore moest hij de wedstrijd vroegtijdig verlaten na een pijnlijke valpartij.

De Deense renner begon als titelverdediger aan de 1.Pro-koers in de Verenigde Staten, na een gerichte voorbereiding op het Noord-Amerikaanse continent. Samen met ploeggenoot Quinn Simmons had hij zich voorbereid op de Canadese wedstrijden en het wereldkampioenschap.

Toch liep het al vroeg in de koers mis. Op een kasseienstrook kwam Skjelmose hard ten val en had zichtbaar moeite om zijn weg te vervolgen. Sam Oomen wachtte hem nog op, maar de Deen moest uiteindelijk opgeven met een duidelijk gehavende rechterarm.

Reeks van tegenslagen

De val in Maryland is niet de enige plek waar het fout liep. Skjelmose kende eerder dit seizoen al meerdere incidenten. Zo crashte hij in Parijs-Nice en de Tour de France, waarbij hij onder meer op een verkeerseiland reed. Ook in de Waalse Pijl ging hij onderuit. Na de Tour volgde een revalidatieperiode vanwege een blessure aan zijn linkerarm. Daarbovenop kampte hij voorafgaand aan de Tour met een infectie, wat zijn voorbereiding aanzienlijk verstoorde.

Impact op WK-voorbereiding

De timing van deze nieuwe blessure is bijzonder ongelukkig. Skjelmose geldt als een van de belangrijkste troeven voor Denemarken op het WK, zeker nu Jonas Vingegaard en Mads Pedersen afwezig zijn.

Zijn rol als uitgesproken kopman komt hierdoor onder druk te staan. De ernst van de opgelopen blessure is nog niet volledig bekend, maar de beelden en reacties suggereren dat het herstel opnieuw tijd zal vergen.

De medische staf van Lidl-Trek zal de komende dagen uitsluitsel moeten geven over zijn inzetbaarheid voor de komende wedstrijden. Skjelmose won eerder dit jaar de Amstel Gold Race en werd gezien als een renner in topvorm. De hoop op een succesvolle WK-campagne blijft bestaan, maar de voorbereiding is verre van ideaal.