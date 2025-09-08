🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

Tijdens een uitzending van SBS uitte Frits Barend scherpe kritiek op de protesten tegen Israël tijdens de Vuelta. De Nederlandse journalist van Joodse afkomst stelde de selectieve verontwaardiging aan de kaak en verwees naar andere controversiële regimes die ongestoord deelnemen.

Frits Barend reageerde fel op de protestacties die gericht zijn tegen de deelname van Israel-Premier Tech aan de Vuelta. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat dergelijke acties plaatsvinden, terwijl ploegen uit landen met ernstige mensenrechtenschendingen ongemoeid blijven. De UCI blijft de ploeg steunen, terwijl de Vuelta Israel-Premier Tech liever zag vertrekken.

Barend noemde expliciet Bahrain Victorious als voorbeeld. “In Bahrein worden Soennieten onderdrukt, vrouwen hebben geen rechten en er is geen democratie,” stelde hij. Barend wees erop dat verzet tegen het regime daar kan leiden tot de doodstraf, en vroeg zich af waarom daar geen protest tegen klinkt.

Kritiek op deelname van UAE Emirates

Ook de ploeg van Tadej Pogacar, UAE Emirates XRG, werd door Barend onder de loep genomen. Hij benadrukte dat de Verenigde Arabische Emiraten geen democratische rechtsstaat zijn en dat vrouwen er nauwelijks rechten hebben. “Vrouwen moeten trouwen met de man die voor hen wordt uitgekozen,” merkte hij op. Barend stelde de vraag waarom deze ploeg zonder enige vorm van protest mag deelnemen aan de Vuelta, terwijl Israël wel het mikpunt is van activisme.

Russische deelnemer

Barend haalde vervolgens een voorbeeld aan van een individuele deelnemer: Roman Ermakov, een Russische renner. “Daar hoor je toch ook niks over?”, las hij voor uit zijn notities. Al rijdt Ermakov niet onder Russische, maar neutrale vlag mee. De video met het pleidooi van Barend kan je hieronder integraal bekijken.

De toon van Barend was enorm emotioneel geladen. Presentator Thomas van Groningen merkte op dat het onderwerp hem duidelijk raakte. “Je bent echt boos hè, Frits,” stelde hij. Barend bevestigde dat: “Ik word er inderdaad boos om. Schandelijk is het, werkelijk!”