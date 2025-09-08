🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

Decathlon CMA CGM heeft zijn kern verder versterkt met drie nieuwe renners. Na de komst van Olav Kooij sluiten ook Cees Bol, Daan Hoole en Robbe Ghys zich aan bij de Franse formatie. De ploeg bouwt daarmee aan een structureel sprintproject richting 2026.

Met de toevoeging van Bol, Hoole en Ghys krijgt de sprinttrein rond kopman Olav Kooij, die ook vandaag werd voorgesteld door de Franse ploeg, steeds meer gestalte. De drie renners tekenden voor meerdere seizoenen en zullen vanaf 2026 opereren binnen een duidelijk omlijnd project.

De ploegleiding van Decathlon CMA CGM bevestigde dat deze versterkingen bedoeld zijn om het team op WorldTour-niveau te laten meestrijden in massasprints. De combinatie van ervaring en complementaire kwaliteiten moet leiden tot een stabiele en competitieve sprintstructuur.



Lees ook... 🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

Onze landgenoot Robbe Ghys, die overkomt van Alpecin-Deceuninck, toonde zich bijzonder gemotiveerd bij zijn presentatie. “Ik voel me vereerd om deel uit te maken van dit langetermijnproject,” verklaarde hij via de officiële kanalen van de ploeg.

Ghys gaf aan dat hij zich de komende drie jaar volledig wil ontwikkelen en een sleutelrol ambieert in het behalen van successen. Het vertrouwen dat hij voelt binnen de ploeg geeft hem naar eigen zeggen het gevoel “thuis te zijn”.

Meer Nederlandse inbreng

Cees Bol en Daan Hoole voegen zich eveneens bij de Franse formatie. Bol, die overkomt van XDS Astana, benadrukte dat hij hoopt waarde toe te voegen aan zowel de sprinttrein als de klassiekersgroep.

Hoole, afkomstig van Lidl-Trek, tekende een contract tot en met 2028 en blijft zich richten op tijdritten en ondersteunende taken in het sprintwerk. Beide renners brengen ervaring mee uit WorldTour-koersen en passen binnen het profiel dat Decathlon CMA CGM nastreeft.