📷 OFFICIEEL Ploegmaat volgt Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Mattia Cattaneo, jarenlang actief bij Soudal Quick-Step, maakt de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Daarmee volgt hij zijn voormalige ploeggenoot Remco Evenepoel, die eerder al zijn transfer naar het Duitse WorldTour-team aankondigde.

Mattia Cattaneo trekt naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat laat de Duitse wielerploeg weten in een officieel persbericht aan onze redactie. De 34-jarige Italiaan brengt een aanzienlijke dosis ervaring mee naar zijn nieuwe werkgever.

Met dertien seizoenen in het profpeloton en deelname aan evenveel grote rondes, geldt Cattaneo als een betrouwbare kracht. “Mattia heeft het vermogen om op verschillende terreinen van waarde te zijn,” verklaart Ralph Denk, CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe. Denk benadrukte dat de Italiaan niet alleen fysiek sterk is, maar ook beschikt over koersinzicht en tactisch vermogen.

Veelzijdig

Cattaneo staat bekend als een veelzijdige renner, met prestaties in zowel tijdritten als eendagswedstrijden. Zijn rol binnen het team zal zich uitstrekken van ondersteuning in grote rondes tot bijdragen in klassiekers. “We blijven inzetten op een mix van jonge talenten en ervaren renners. Mattia past perfect in dat profiel”, gaat Denk verder.

De renner zelf reageerde enthousiast op zijn transfer. “Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van Red Bull-BORA-hansgrohe,” liet hij optekenen in het officiële persbericht. Hij sprak zijn waardering uit voor het vertrouwen dat de ploeg in hem stelt en gaf aan dat hij zich ten volle zal inzetten voor de teamleiders. “Ik ben ervan overtuigd dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren,” aldus Cattaneo.

Versterking

Met deze overstap versterkt Red Bull-BORA-hansgrohe zich verder richting het nieuwe seizoen. De komst van Cattaneo past binnen een bredere strategie waarbij het team zich positioneert als een structurele uitdager in zowel klassementskoersen als eendagswedstrijden. Zijn aanwezigheid biedt extra stabiliteit en ervaring, zeker in de context van Evenepoels integratie binnen het team.

De samenwerking tussen Cattaneo en Evenepoel kende bij Soudal Quick-Step al een solide basis. Door hun hereniging bij Red Bull-BORA-hansgrohe ontstaat een vertrouwde dynamiek die het team mogelijk sneller op gang helpt. De komende maanden zullen uitwijzen hoe deze versterking zich vertaalt in concrete resultaten. Cattaneo start zijn veertiende seizoen met een duidelijke missie: ondersteunen, aanvallen waar nodig, en bijdragen aan het collectieve succes.