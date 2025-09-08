📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

Het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling Team heeft zijn Belgische kern verder uitgebreid. Met de komst van Aimé De Gendt telt de ploeg inmiddels zes Belgische renners. De Gendt brengt tien jaar ervaring mee en zal een sleutelrol vervullen in de klassiekers.

Aimé De Gendt zal in 2026 en 2027 uitkomen voor Q36.5 Pro Cycling Team. De 31-jarige renner uit Denderhoutem wordt binnen de ploeg gezien als een waardevolle aanvulling op het klassieke front. “Dit jaar viel alles op zijn plaats,” verklaarde De Gendt in een persbericht aan onze redactie.

Hij verwees naar een sterk voorjaar en de behoefte van de ploeg aan versterking in dat segment. Zijn langdurige band met sportdirecteur Kurt Bogaerts speelde eveneens een rol in de beslissing.

Ervaring

De Gendt heeft zich in het profpeloton ontwikkeld tot een vaste waarde in de klassiekers. Hij reed zich steevast in de eerste groep achter de absolute toppers. “Achter renners als Van der Poel en Pogacar zit een brede groep, en daar hoor ik bij,” stelde hij. Zijn zevende plaats in E3 Harelbeke dit jaar bevestigt die status. Binnen Q36.5 wil hij meerdere kaarten uitspelen en bijdragen aan het collectieve succes.

Met De Gendt komt het aantal Belgische renners bij Q36.5 op zes. Naast hem maken onder meer Brent Van Moer, Frederik Frison en Quinten Hermans deel uit van de selectie. De ploeg bouwt daarmee verder aan een herkenbare en competitieve kern voor de Vlaamse en Waalse klassiekers.

Professionele structuur

De Gendt toonde zich onder de indruk van de professionele aanpak binnen Q36.5. “Van buitenaf ziet het team er goed uit, met sterke materialen en een duidelijke structuur,” gaf hij aan. Hij kijkt uit naar de samenwerking met nieuwe stafleden en hoopt nog bij te leren. Zijn ambitie blijft intact, al erkent hij dat winnen op dit niveau niet vanzelfsprekend is. “Ik kijk er ook naar uit om anderen te helpen winnen,” voegde hij er tot slot aan toe.