📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

Tijdens een wielerwedstrijd in Courcemont, in het Franse departement Sarthe, is de 16-jarige Noa Sartis overleden na een hartstilstand. De jonge renner van UC Joué-lès-Tours werd ondanks snelle medische hulp niet meer gered. De lokale gemeenschap reageert diep geschokt.

Het tragische incident vond plaats op zondag 7 september, tijdens de slotfase van een regionale koers. Noa Sartis kreeg een hartstilstand terwijl hij nog actief deelnam aan de wedstrijd. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden het leven van de jonge sporter niet meer redden.

Talentvolle renner

De gemeente Joué-lès-Tours bevestigde het overlijden met “diepe emotie en immense droefheid” op haar officiële Facebookpagina. Noa Sartis gold als een talentvolle renner binnen de Franse jeugdwielersport. Hij nam deze zomer nog deel aan de nationale U17-kampioenschappen en behaalde eerder meerdere regionale en departementale titels.

Daarnaast won hij diverse lokale wedstrijden. De gemeente omschreef hem als “gepassioneerd, getalenteerd en veelbelovend”, en prees zijn inzet en enthousiasme binnen het team. Het overlijden van Sartis heeft een grote impact op de inwoners van Joué-lès-Tours, en in het bijzonder op de sportieve gemeenschap.

“Dit drama treft onze hele stad,” schreef het stadsbestuur. Vooral binnen zijn club, UC Joué-lès-Tours, wordt het verlies intens gevoeld. De jonge renner liet volgens de gemeente “een blijvende indruk na als geëngageerd en geliefd persoon.”

Steunbetuiging aan familie en club

In haar bericht sprak de gemeente haar medeleven uit aan de familie, vrienden, ploeggenoten en het volledige clubbestuur van UC Joué-lès-Tours. “Onze stad rouwt om een van haar eigen,” luidde het slot van de verklaring. Het bericht kan je hieronder nalezen.