📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

Thymen Arensman, een potentiële outsider voor het WK in Rwanda, heeft via zijn Instagrampagina laten weten dat hij een blessure heeft opgelopen tijdens de Tour of Britain. Zijn deelname aan het WK lijkt voorlopig niet in gevaar, maar de voorbereiding krijgt een flinke knauw.

Thymen Arensman blikte terug op een bijzonder ongelukkige week in Groot-Brittannië. Naast materiaalpech, waaronder een gebroken wiel en meerdere lekke banden op cruciale momenten, kwam hij ook ten val. Daarbij liep hij een spierscheur op in de bilstreek.

Geen opgave

“Ik had niet verwacht dat ik de etappe nog zou uitrijden na die crash,” geeft hij aan op sociale media. Toch wist hij de rit te voltooien en de resterende dagen uit te rijden, wat hij zelf als een persoonlijke verrassing omschreef.

De blessure komt op een ongelukkig moment, gezien de nakende wereldkampioenschappen. Arensman gaf aan dat hij nu eerst moet herstellen en zijn lichaam de tijd moet geven om te genezen. “Eerst wat herstel, mijn bil laten helen en dan op naar het WK,” schreef hij in zijn bericht.

Emotioneel afscheid van Geraint Thomas

Naast zijn eigen fysieke tegenslag stond de Tour of Britain voor Arensman ook in het teken van het afscheid van ploegmaat Geraint Thomas. De Brit reed er zijn laatste professionele koers, en Arensman toonde zich dankbaar dat hij deel mocht uitmaken van dat moment.

“Het was bijzonder om als ploegmaat van G te rijden in zijn laatste wedstrijd,” liet hij weten. Hij sprak Thomas aan als “idool, held, ploegmaat en inspiratiebron” en wenste hem een mooi pensioen toe.

Vooruitblik op het WK in Rwanda

Hoewel Arensman zijn deelname aan het WK niet in twijfel trekt, is het duidelijk dat zijn voorbereiding verre van ideaal verloopt. De blessure en het beperkte koersritme kunnen een impact hebben op zijn prestaties. Toch blijft hij strijdvaardig en kijkt hij vooruit. Zijn aanwezigheid in Rwanda zou een belangrijke rol kunnen spelen voor de Nederlandse ploeg, zeker gezien zijn klimcapaciteiten en ervaring in grote rondes.