Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Analist Jan Bakelants heeft zijn twijfels geuit over de kansen van Remco Evenepoel op het wereldkampioenschap op de weg. Ondanks een recente ritzege in Groot-Brittannië, stelt Bakelants dat de voorbereiding onvoldoende is om te kunnen wedijveren met de absolute wereldtop.

Volgens Bakelants is Evenepoel wel degelijk een kandidaat voor het WK, maar niet de uitgesproken favoriet. “Zijn ritzege zal hem deugd doen, maar verandert weinig aan zijn status”, zegt Jan Bakelants heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

De analist wijst op een voorbereiding die volgens hem te beperkt is geweest. Na een periode van ziekte en onrust rond zijn ploegwissel begon Evenepoel met achterstand aan zijn opbouw richting het kampioenschap.

Lees ook... Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

Fysieke en mentale impact

De combinatie van gezondheidsproblemen en transferperikelen heeft volgens Bakelants sporen nagelaten. “Dat heeft toch wat muizenissen meegebracht,” stelde hij. In contrast daarmee kon Tadej Pogacar zijn voorbereiding baseren op de positieve energie van zijn overwinning in de Tour de France. Nochtans is er in het kamp-Evenepoel wel aardig wat enthousiasme richting het WK.

Evenepoel werkte een hoogtestage af in Livigno en reed een week in de Tour of Britain. Hoewel dat volgens Bakelants nuttig was om ritme op te doen, acht hij het onvoldoende. “Het is te weinig om de kloof met Pogacar te dichten. Groot-Brittannië is geen WorldTourwedstrijd.” Het verschil met het deelnemersveld in Rwanda zal volgens hem aanzienlijk zijn.

Tijdrit als realistische kans

Bakelants ziet meer perspectief voor België in de tijdrit dan in de wegrit. “De beste kans op goud ligt in de chrono,” stelde hij. Voor de wegwedstrijd vreest hij dat Evenepoel niet in zijn beste vorm zal verschijnen. De beperkte aanloop en het gebrek aan zware competitie maken het volgens hem moeilijk om een topprestatie neer te zetten.

De analist wijst erop dat de concurrentie niet stilzit. Pogacar, die in topvorm verkeert, heeft een ideale voorbereiding achter de rug. Zijn prestaties in de Tour en de daaropvolgende rustperiode geven hem volgens Bakelants een voorsprong. In dat licht is het volgens hem logisch dat Evenepoel niet als topfavoriet wordt beschouwd.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

07:00
Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

20:30
"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

09:00
Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

08:30
Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

18:00
Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

08:00
Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

07:30
Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

18:30
Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

14:00
Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training Naast de fiets

Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training

21:30
Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

20:00
Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

15:00
Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

19:00
UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

16:00
Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

17:00
Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

07/09
Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

12:30
Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

16:30
Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

13:30
Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

13:00
📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

07/09
📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

12:00
📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

11:00
Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

07/09
🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

06/09
Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

07/09
Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

07/09
Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

06/09
Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

07/09
🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

06/09
'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

06/09
📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

06/09
Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

06/09
Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

Remco Evenepoel is niet blind voor de verandering: "Het is groots aan het worden"

06/09
'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

06/09
'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

06/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Patrick Lefevere Tiesj Benoot Tadej Pogacar Wout Van Aert Sven Nys Quinten Hermans Joao Almeida Alan Peiper Sven Vanthourenhout Arnaud De Lie Eli Iserbyt Louis Vervaeke Serge Pauwels Florian Vermeersch Mattias Skjelmose Hans De Clercq

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved