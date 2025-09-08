Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

Analist Jan Bakelants heeft zijn twijfels geuit over de kansen van Remco Evenepoel op het wereldkampioenschap op de weg. Ondanks een recente ritzege in Groot-Brittannië, stelt Bakelants dat de voorbereiding onvoldoende is om te kunnen wedijveren met de absolute wereldtop.

Volgens Bakelants is Evenepoel wel degelijk een kandidaat voor het WK, maar niet de uitgesproken favoriet. “Zijn ritzege zal hem deugd doen, maar verandert weinig aan zijn status”, zegt Jan Bakelants heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

De analist wijst op een voorbereiding die volgens hem te beperkt is geweest. Na een periode van ziekte en onrust rond zijn ploegwissel begon Evenepoel met achterstand aan zijn opbouw richting het kampioenschap.



Fysieke en mentale impact

De combinatie van gezondheidsproblemen en transferperikelen heeft volgens Bakelants sporen nagelaten. “Dat heeft toch wat muizenissen meegebracht,” stelde hij. In contrast daarmee kon Tadej Pogacar zijn voorbereiding baseren op de positieve energie van zijn overwinning in de Tour de France. Nochtans is er in het kamp-Evenepoel wel aardig wat enthousiasme richting het WK.

Evenepoel werkte een hoogtestage af in Livigno en reed een week in de Tour of Britain. Hoewel dat volgens Bakelants nuttig was om ritme op te doen, acht hij het onvoldoende. “Het is te weinig om de kloof met Pogacar te dichten. Groot-Brittannië is geen WorldTourwedstrijd.” Het verschil met het deelnemersveld in Rwanda zal volgens hem aanzienlijk zijn.

Tijdrit als realistische kans

Bakelants ziet meer perspectief voor België in de tijdrit dan in de wegrit. “De beste kans op goud ligt in de chrono,” stelde hij. Voor de wegwedstrijd vreest hij dat Evenepoel niet in zijn beste vorm zal verschijnen. De beperkte aanloop en het gebrek aan zware competitie maken het volgens hem moeilijk om een topprestatie neer te zetten.

De analist wijst erop dat de concurrentie niet stilzit. Pogacar, die in topvorm verkeert, heeft een ideale voorbereiding achter de rug. Zijn prestaties in de Tour en de daaropvolgende rustperiode geven hem volgens Bakelants een voorsprong. In dat licht is het volgens hem logisch dat Evenepoel niet als topfavoriet wordt beschouwd.