Naast de fiets Ine Beyen heeft een nieuw lief gevonden

Ine Beyen heeft een nieuw lief gevonden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sporza-commentator Ine Beyen heeft haar privéleven recent een nieuwe wending gegeven. In een interview bevestigt ze dat ze sinds enkele maanden een relatie heeft met een juwelier uit De Haan, met wie ze al geruime tijd bevriend was.

Volgens Beyen is de relatie ontstaan vanuit een langdurige vriendschap. “We zijn al lang vrienden,” verklaart ze bij Het Laatste Nieuws. De stap naar een romantische relatie kwam pas recent, maar volgens haar voelde die overgang natuurlijk aan. De betrokkenheid tussen beiden groeide geleidelijk, en inmiddels vormen ze een koppel.

De man in kwestie is actief als juwelier in De Haan, een kustgemeente waar Beyen regelmatig vertoeft. De keuze voor discretie in de beginfase van hun relatie was bewust. Beyen gaf aan dat ze hun band eerst in alle rust wilde laten groeien, zonder publieke druk. “Sinds enkele maanden zijn we een koppel,” bevestigde ze, waarmee ze duidelijkheid schept over de huidige status.

Publieke figuur

Als bekende sportcommentator is Beyen zich bewust van de publieke aandacht die haar persoonlijke leven kan genereren. Toch kiest ze ervoor om haar relatie niet te verstoppen, maar ook niet uit te dragen. Ze benadrukt dat haar werk en privéleven gescheiden blijven, en dat ze haar nieuwe partner daarin volledig respecteert.

De openheid over haar relatie past binnen een bredere trend waarbij publieke figuren hun persoonlijke keuzes delen zonder sensatiezucht. Beyen blijft professioneel actief bij Sporza en geeft aan dat haar nieuwe relatie daar geen invloed op heeft. De balans tussen werk en privé blijft volgens haar intact.

Tot slot onderstreept Beyen dat ze zich goed voelt in deze nieuwe fase van haar leven. De relatie biedt haar stabiliteit en vertrouwen, zonder dat ze haar onafhankelijkheid verliest. Haar keuze om dit nieuws te delen getuigt van transparantie, maar ook van maturiteit in het omgaan met publieke aandacht.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Ine Beyen

Meer nieuws

📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

14:00
🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

13:30
OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

13:00
📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

12:30
🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

12:00
📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

11:00
Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

10:00
"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

09:00
Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

08:30
Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

08:00
Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

07:30
Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

07:00
Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training Naast de fiets

Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training

21:30
Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

20:30
Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

20:00
Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

19:00
Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

18:30
Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

18:00
Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

17:00
Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

16:30
UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

16:00
Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

07/09
Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

07/09
Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

07/09
Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

07/09
Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

07/09
📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

07/09
📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

07/09
📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

07/09
Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

07/09
Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

07/09
Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

07/09
Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

07/09
Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

07/09
'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

06/09
Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

06/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Quinten Hermans Olav Kooij Klaas Lodewyck Joao Almeida Patrick Lefevere Tadej Pogacar Thibau Nys Geraint Thomas Hans De Clercq Eliot Lietaer Jan Bakelants Ilan Van Wilder Aimé De Gendt Johan Bruyneel Karsten Kroon Thymen Arensman

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved