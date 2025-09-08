Nog altijd niet opgegeven, wel gemiste kans: Philipsen staat voor cruciale week in Vuelta

Nog altijd niet opgegeven, wel gemiste kans: Philipsen staat voor cruciale week in Vuelta

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen treedt binnen in de laatste fase van deze Vuelta. Na een moeilijke periode in de tweede week van de ronde, toont hij herstel en hernieuwde ambitie. Zijn focus ligt op de resterende sprintkansen, met Madrid als ultiem doel.

Philipsen blikt in zijn column voor Het Belang van Limburg terug op een moeizame periode na de vorige rustdag. Hij gaf aan dat hij zich toen afvroeg of verder rijden nog haalbaar was. “Ik had echt het gevoel dat ik zou moeten opgeven als mijn recuperatie niet beter verliep,” klinkt het.

Inmiddels is die fase achter de rug. Hij voelt zich beter in het peloton en kan zelfs in de bergritten mee zonder zijn grenzen te overschrijden. Dat wijst volgens hem op een positieve evolutie in zijn conditie.

Impact van eerdere valpartij

De mindere dagen in de Vuelta wijt Philipsen, die toch maar mooi zijn 15de ritzege in een grote ronde pakte, aan de nasleep van zijn val in de Tour de France. Hij stelt dat hij normaal goed voorbereid aan een grote ronde begint, maar dat dit keer de omstandigheden anders waren. “Ik ben het niet gewoon om zulke slechte dagen te hebben,” aldus de sprinter.

Tijdens de voorbije rit ondernam Philipsen een aanval die door sommigen als een ‘chasse patat’ werd geïnterpreteerd. Zelf nuanceert hij dat. Hij wilde het peloton activeren en de sprintersploegen aanzetten tot actie. “We hadden het gevoel dat er gesprint kon worden,” verklaarde hij.

Gemiste kans op sprint

Philipsen betreurt dat de situatie in het peloton een sprintkans heeft doen verloren gaan. Hij merkte op dat de aanwezigheid van Lidl-Trek in de kopgroep, ten dienste van ritwinnaar Mads Pedersen, de dynamiek verder beïnvloedde.

“Ach ja, het ziet er alvast minder uitzichtloos uit dan vorige week. Toen zag ik het niet echt, precies. Nu volgt er een rustdag en nog een gevarieerde week met enkele sprintkansen. Het is een kwestie van doorbijten nu. Ik wil sprinten in Madrid… als er geen protest is!”, besloot onze landgenoot.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Challenge by la Vuelta
Jasper Philipsen

Meer nieuws

🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

20:00
Ontknoping in Vuelta komt eraan: José De Cauwer zegt hoe de kaarten van Vingegaard en Almeida liggen

Ontknoping in Vuelta komt eraan: José De Cauwer zegt hoe de kaarten van Vingegaard en Almeida liggen

19:00
Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

18:30
Junior Lecerf doet heel goede zaak in de Vuelta

Junior Lecerf doet heel goede zaak in de Vuelta

17:00
Tweede keer vluchten voor Evenepoel? 'Roglic zal nog een transfer maken'

Tweede keer vluchten voor Evenepoel? 'Roglic zal nog een transfer maken'

16:30
📷 OFFICIEEL Ploegmaat volgt Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

📷 OFFICIEEL Ploegmaat volgt Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

16:00
Ine Beyen heeft een nieuw lief gevonden Naast de fiets

Ine Beyen heeft een nieuw lief gevonden

15:00
📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

14:00
🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

13:30
OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

13:00
📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

12:30
🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

12:00
📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

11:00
Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

07:30
Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

10:00
"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

09:00
Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

08:00
Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

08:30
Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

07:00
Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training Naast de fiets

Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training

21:30
Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

20:30
Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

07/09
Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

07/09
Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

07/09
Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

07/09
Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

07/09
Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

07/09
UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

07/09
Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

07/09
Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

07/09
📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

07/09
Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

07/09
Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

07/09
Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

07/09
📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

07/09
Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

07/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Olav Kooij Jose De Cauwer Tadej Pogacar Wout Van Aert Louis Vervaeke Joao Almeida Ilan Van Wilder Jan Bakelants Jasper Philipsen Tiesj Benoot Karsten Kroon Patrick Lefevere Aimé De Gendt Biniam Girmay Juan Ayuso Thymen Arensman

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved