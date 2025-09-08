Nog altijd niet opgegeven, wel gemiste kans: Philipsen staat voor cruciale week in Vuelta

Jasper Philipsen treedt binnen in de laatste fase van deze Vuelta. Na een moeilijke periode in de tweede week van de ronde, toont hij herstel en hernieuwde ambitie. Zijn focus ligt op de resterende sprintkansen, met Madrid als ultiem doel.

Philipsen blikt in zijn column voor Het Belang van Limburg terug op een moeizame periode na de vorige rustdag. Hij gaf aan dat hij zich toen afvroeg of verder rijden nog haalbaar was. “Ik had echt het gevoel dat ik zou moeten opgeven als mijn recuperatie niet beter verliep,” klinkt het.

Inmiddels is die fase achter de rug. Hij voelt zich beter in het peloton en kan zelfs in de bergritten mee zonder zijn grenzen te overschrijden. Dat wijst volgens hem op een positieve evolutie in zijn conditie.

Impact van eerdere valpartij

De mindere dagen in de Vuelta wijt Philipsen, die toch maar mooi zijn 15de ritzege in een grote ronde pakte, aan de nasleep van zijn val in de Tour de France. Hij stelt dat hij normaal goed voorbereid aan een grote ronde begint, maar dat dit keer de omstandigheden anders waren. “Ik ben het niet gewoon om zulke slechte dagen te hebben,” aldus de sprinter.

Tijdens de voorbije rit ondernam Philipsen een aanval die door sommigen als een ‘chasse patat’ werd geïnterpreteerd. Zelf nuanceert hij dat. Hij wilde het peloton activeren en de sprintersploegen aanzetten tot actie. “We hadden het gevoel dat er gesprint kon worden,” verklaarde hij.

Gemiste kans op sprint

Philipsen betreurt dat de situatie in het peloton een sprintkans heeft doen verloren gaan. Hij merkte op dat de aanwezigheid van Lidl-Trek in de kopgroep, ten dienste van ritwinnaar Mads Pedersen, de dynamiek verder beïnvloedde.

“Ach ja, het ziet er alvast minder uitzichtloos uit dan vorige week. Toen zag ik het niet echt, precies. Nu volgt er een rustdag en nog een gevarieerde week met enkele sprintkansen. Het is een kwestie van doorbijten nu. Ik wil sprinten in Madrid… als er geen protest is!”, besloot onze landgenoot.