OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

Team Visma Lease a Bike heeft de komst van Bruno Armirail bevestigd. De Franse renner zal de komende twee seizoenen uitkomen voor het Nederlandse WorldTeam. Met zijn ervaring en veelzijdigheid moet hij een ondersteunende rol vervullen in grote rondes.

Bruno Armirail rijdt de volgende twee jaar voor Visma Lease a Bike, zo laat de ploeg van Wout van Aert weten in een persmededeling aan onze redactie. De 31-jarige renner heeft inmiddels acht seizoenen ervaring op WorldTour-niveau.

Hij staat bekend als een renner met een sterke motor en solide prestaties in tijdritten. Meerdere keren kroonde hij zich tot Frans kampioen tegen de klok en draagt momenteel opnieuw de nationale driekleur in deze discipline.

Offensieve koersstijl

In het huidige seizoen liet Armirail zich opvallen door zijn aanvallende koersstijl. Zo won hij het bergklassement in zowel de Ronde van het Baskenland als het Critérium du Dauphiné. Deze prestaties illustreren zijn vermogen om actief koers te maken en langdurig op kop te rijden. “Dit is een unieke kans in mijn carrière,” verklaarde Armirail bij zijn presentatie. Hij gaf aan dat hij bewust kiest voor een nieuwe omgeving buiten de Franse ploegen waarin hij tot nu toe actief was.

Armirail zal bij Visma Lease a Bike vooral worden ingezet als helper in grote rondes en zware etappekoersen. Hij verwacht een ondersteunende rol te vervullen, maar hoopt zich ook verder te ontwikkelen in het tijdrijden en als controleur van ontsnappingen. “Ik wil mezelf uitdagen en verbeteren,” stelde hij.

Vertrouwen vanuit ploegleiding

Grischa Niermann, Head of Racing bij Visma Lease a Bike, ziet in Armirail een renner met veel potentieel. “Hij heeft al veel ervaring en een grote motor,” aldus Niermann. De ploegleiding is ervan overtuigd dat Armirail binnen de professionele structuur van het team nog stappen kan zetten. Zijn komst past binnen de bredere strategie om het team in de breedte te versterken.

Met de komst van Bruno Armirail haalt Visma Lease a Bike een ervaren en veelzijdige renner binnen. Zijn bewezen kwaliteiten in tijdritten en zijn offensieve koersstijl sluiten aan bij de ambities van het team.