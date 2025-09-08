Ontknoping in Vuelta komt eraan: José De Cauwer zegt hoe de kaarten van Vingegaard en Almeida liggen

Met slechts 48 seconden verschil tussen Jonas Vingegaard en João Almeida nadert de Vuelta zijn beslissende fase. Analist José De Cauwer blikt vooruit op de slotweek en analyseert hoe beide kopmannen hun kansen kunnen verzilveren.

José De Cauwer had vooraf verwacht dat Vingegaard, die gisteren nog een opvallende oproep deed over de demonstranten, dominanter zou zijn in deze Vuelta. “Ik dacht dat hij iets meer uitgesproken zijn stempel ging drukken,” gaf hij aan bij Sporza. Toch ziet hij de situatie kantelen.

De prestaties van Almeida op de Farrapona en de Angliru hebben volgens hem het klassement opnieuw opengebroken. “Dat geeft mij moed,” stelde De Cauwer, die benadrukt dat het duel tussen de twee favorieten de slotweek extra aantrekkelijk maakt.



UAE moet kiezen voor Almeida

Binnen het team van UAE Emirates is volgens De Cauwer een duidelijke koersrichting nodig. Hoewel renners als Marc Soler, Jay Vine en Juan Ayuso al vijf ritten wonnen, pleit hij voor volledige steun aan Almeida. “De eindoverwinning moet het belangrijkste worden,” aldus De Cauwer.

De komende week bevat drie bergetappes en een tijdrit van 27 kilometer. Volgens De Cauwer zal daarin de beslissing vallen. Hij wijst erop dat Almeida nog moet bewijzen dat hij in een grote ronde een kloof kan dichten. “Van Vingegaard hebben we dat al gezien, op allerlei terreinen,” stelt hij nuchter, al hoopt hij op vuurwerk. “Almeida mag ons verrassen,” klinkt het hoopvol.

Tijdrit als kantelmoment

De tijdrit wordt door De Cauwer als cruciaal beschouwd. Hij verwijst naar Vingegaards prestatie in de Tour, waar de Deen meer dan een minuut verloor op Pogacar. “Hij heeft daar geen goed gevoel aan overgehouden.” Dat zou in het voordeel van Almeida kunnen spelen, die dit seizoen al meer dan tien overwinningen boekte en in vorm lijkt.

De slotrit naar de Bola del Mundo wordt door De Cauwer omschreven als een alles-of-niets-etappe. Met meer dan 4.000 hoogtemeters verwacht hij een koers waarin renners risico’s moeten durven nemen. “Dan moet de rits volledig open,” stelt hij.