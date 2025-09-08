"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de Tour of Britain heeft Flanders Baloise zich nadrukkelijk laten zien. Ondanks beperkte middelen en een bescheiden status in het peloton, wist de ploeg sportieve successen te boeken.

Flanders Baloise reed een opvallend sterke wedstrijd in Groot-Brittannië. De ploeg werd beloond met de bergtrui voor Victor Vercouillie en toonde met Tom Crabbe een jonge sprinter met potentieel.

Ploegleider Hans De Clercq sprak van een geslaagde campagne. “We mogen heel tevreden zijn over de manier waarop we gekoerst hebben”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. De prestaties zijn volgens hem een bewijs dat de ploeg, ondanks haar bescheiden status, een relevante rol speelt in het peloton.

Kritiek

De Clercq uit echter scherpe kritiek op de manier waarop andere renners zijn ploeg benaderen. “Er zijn renners die neerkijken op mijn jongens,” stelde hij. De opmerkingen die ze krijgen laten niet aan de verbeelding over. “You Flanders, your place is in the back”, krijgen ze te horen.

Volgens De Clercq is er een duidelijk gebrek aan respect voor kleinere ploegen. Om daartegenin te gaan, gaf hij zijn renners in rit drie de opdracht om collectief vooraan te rijden ten dienste van Crabbe. “Van zulke acties leren de jongens heel veel,” aldus De Clercq.

Ontwikkeling van jong talent

De Clercq benadrukte het belang van dergelijke koersopdrachten voor de ontwikkeling van jonge renners. Door hen actief te betrekken in het wedstrijdverloop, krijgen ze ervaring en zelfvertrouwen. De prestatie van Crabbe, die zich als sprinter toonde, is daar een voorbeeld van. De ploegleider ziet in hem een beloftevolle renner die via gerichte begeleiding kan doorgroeien.

Ondanks de sportieve successen kampt Flanders Baloise met financiële onzekerheden. De Vlaamse overheid heeft aangekondigd dat de financiële steun aan het team eind 2026 stopt. De Clercq erkent deze uitdaging, maar wijst ook op de veerkracht binnen het team.

Ploegmanager Christophe Sercu heeft aangegeven dat hij de ploeg ook na 2026 wil voortzetten. Volgens De Clercq groeit het besef bij grotere ploegen dat Flanders Baloise een noodzakelijke schakel is in de ontwikkeling van talent. “Ook de grote ploegen beginnen meer en meer de noodzaak van ons team in te zien,” gaf hij aan.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Tour of Britain
Hans De Clercq

Meer nieuws

Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

10:00
Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

08:30
Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

08:00
Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

07:30
Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

07:00
Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training Naast de fiets

Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training

21:30
Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

18:00
Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

20:30
Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

20:00
Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

19:00
Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

18:30
Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

15:00
UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

16:00
Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

14:00
Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

17:00
Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

Vijandigheid richting één van de grote namen? "We weten dat we Tom Pidcock moeten flikken"

16:30
Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

12:30
Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

Het ongelofelijke verhaal van Eliot Lietaer: van ongewenste exit als renner naar ploegleider bij Quick-Step

13:30
📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

📷 "Kampioenen respecteren elkaar": Grappig eerbetoon aan Geraint Thomas

07/09
Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

13:00
📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

📷 WK in gevaar voor pechvogel? Zware valpartij en opgave bij Lidl-Trek in Verenigde Staten

12:00
📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

📷 Israel-Premier Tech geeft dan (toch een beetje) toe aan de protesten in de Vuelta

11:00
Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

Quinten Hermans in selectie voor WK: hoe groot was twijfel om niet naar Rwanda te trekken?

07/09
Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

07/09
Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

07/09
Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

07/09
Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

07/09
'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Sven Vanthourenhout krijgt grote naam boven hem bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

06/09
🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

06/09
Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

Krijgt hij meer betaald bij Decathlon dan bij Visma? Benoot geeft zelf het antwoord

06/09
Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

06/09
'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

'Andere ploeg naast Israel-Premier Tech hengelt naar Girmay: het blijft wachten op één ding'

06/09
🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

06/09
'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

06/09
Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring Naast de fiets

Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring

06/09
📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

📷 Mannetje minder: Opgave bij Soudal Quick-Step in de Tour of Britain

06/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Patrick Lefevere Tiesj Benoot Tadej Pogacar Wout Van Aert Sven Nys Quinten Hermans Joao Almeida Alan Peiper Sven Vanthourenhout Arnaud De Lie Eli Iserbyt Louis Vervaeke Serge Pauwels Florian Vermeersch Mattias Skjelmose Hans De Clercq

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved