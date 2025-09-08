"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

Tijdens de Tour of Britain heeft Flanders Baloise zich nadrukkelijk laten zien. Ondanks beperkte middelen en een bescheiden status in het peloton, wist de ploeg sportieve successen te boeken.

Flanders Baloise reed een opvallend sterke wedstrijd in Groot-Brittannië. De ploeg werd beloond met de bergtrui voor Victor Vercouillie en toonde met Tom Crabbe een jonge sprinter met potentieel.

Ploegleider Hans De Clercq sprak van een geslaagde campagne. “We mogen heel tevreden zijn over de manier waarop we gekoerst hebben”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. De prestaties zijn volgens hem een bewijs dat de ploeg, ondanks haar bescheiden status, een relevante rol speelt in het peloton.

Kritiek

De Clercq uit echter scherpe kritiek op de manier waarop andere renners zijn ploeg benaderen. “Er zijn renners die neerkijken op mijn jongens,” stelde hij. De opmerkingen die ze krijgen laten niet aan de verbeelding over. “You Flanders, your place is in the back”, krijgen ze te horen.

Volgens De Clercq is er een duidelijk gebrek aan respect voor kleinere ploegen. Om daartegenin te gaan, gaf hij zijn renners in rit drie de opdracht om collectief vooraan te rijden ten dienste van Crabbe. “Van zulke acties leren de jongens heel veel,” aldus De Clercq.

Ontwikkeling van jong talent

De Clercq benadrukte het belang van dergelijke koersopdrachten voor de ontwikkeling van jonge renners. Door hen actief te betrekken in het wedstrijdverloop, krijgen ze ervaring en zelfvertrouwen. De prestatie van Crabbe, die zich als sprinter toonde, is daar een voorbeeld van. De ploegleider ziet in hem een beloftevolle renner die via gerichte begeleiding kan doorgroeien.

Ondanks de sportieve successen kampt Flanders Baloise met financiële onzekerheden. De Vlaamse overheid heeft aangekondigd dat de financiële steun aan het team eind 2026 stopt. De Clercq erkent deze uitdaging, maar wijst ook op de veerkracht binnen het team.

Ploegmanager Christophe Sercu heeft aangegeven dat hij de ploeg ook na 2026 wil voortzetten. Volgens De Clercq groeit het besef bij grotere ploegen dat Flanders Baloise een noodzakelijke schakel is in de ontwikkeling van talent. “Ook de grote ploegen beginnen meer en meer de noodzaak van ons team in te zien,” gaf hij aan.