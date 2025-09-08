Tweede keer vluchten voor Evenepoel? 'Roglic zal nog een transfer maken'

Foto: © photonews

De positie van Primoz Roglic binnen Red Bull-BORA-hansgrohe staat opnieuw ter discussie. Met de aangekondigde komst van Remco Evenepoel lijkt een herhaling van eerdere scenario's niet uitgesloten. Analist Thijs Zonneveld wijst op een mogelijke nieuwe transfer van de Sloveen.

Volgens Zonneveld hangt er een grote verschuiving in de lucht.

“Van wat ik hoor rondom het peloton, is dat er één grote transfer in de lucht hangt, en dat is Primoz Roglic,” verklaart hij in de podcast In De Waaier. Eerder werd nog gesteld dat de Sloveen mogelijk zou stoppen met koersen.

De analist benadrukt dat meerdere ploegen hun selectie nog niet volledig hebben ingevuld, in afwachting van een mogelijke overstap van Roglic. “Meerdere ploegen verwachten dat Roglic nog een move gaat maken,” voegde hij daaraan toe.

De situatie doet denken aan Roglic’ vertrek bij Jumbo-Visma, destijds ingegeven door de nakende fusie met Soudal Quick-Step. De Sloveen wilde de concurrentie met Evenepoel vermijden en koos voor een nieuwe omgeving. Nu Evenepoel zich bij Red Bull-BORA-hansgrohe voegt, lijkt Roglic opnieuw op zoek te gaan naar een ploeg waar hij kopman kan blijven.

Transfermarkt in beweging

Zonneveld schetst een dynamisch beeld van de transfermarkt. “Als Roglic vertrekt, neemt hij Jan Tratnik waarschijnlijk mee,” aldus de analist. Dat zou betekenen dat Red Bull-BORA-hansgrohe opnieuw op zoek moet naar versterking. Deze mogelijke verschuiving zorgt voor onzekerheid bij andere teams, die hun budget en selectiebeleid daarop afstemmen.

De vraag blijft waar Roglic naartoe zou kunnen. “Ik weet het echt niet,” gaf Zonneveld toe. Hij noemt Lidl-Trek als een mogelijke optie, maar wijst erop dat de situatie rond Juan Ayuso daar roet in het eten kan gooien. “Sommige ploegen zitten al helemaal vol, terwijl andere nog een aantal plekken vrijhouden en afwachten,” lichtte hij toe.

Complex

Naast Roglic zijn er andere factoren die de transfermarkt beïnvloeden. Zonneveld wijst op het mogelijke verdwijnen van Arkéa en de fusie tussen Intermarché en Lotto. “Er komen nog heel veel renners op de markt,” stelt hij. Ook de toekomst van enkele kleinere ploegen is onzeker. Hierdoor ontstaat een situatie waarin teams hun beslissingen uitstellen.

“Het is echt een rare situatie op de transfermarkt,” concludeert Zonneveld. De mogelijke transfer van Roglic fungeert als katalysator voor bredere bewegingen binnen het peloton. Zijn beslissing zal niet alleen gevolgen hebben voor zijn eigen carrière, maar ook voor de samenstelling van meerdere WorldTour-teams.

Primoz Roglic

