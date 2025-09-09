📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis

📷 Brute pech voor Visma Lease a Bike: Victor Campenaerts moet naar huis
Foto: © photonews

Vandaag wordt de zestiende etappe in de Vuelta afgewerkt. Visma Lease a Bike krijgt met pech af rekenen: het moet Victor Campenaerts voor de rest van de slotweek missen.

Victor Campenaerts zal vandaag niet aan de start van de zestiende etappe in de Vuelta verschijnen. Onze landgenoot is al enkele dagen ziek en moet nu forfait geven. Dat laat Visma Lease a Bike weten op haar sociale media.

Campenaerts reed tot dusver een sterke Vuelta, in dienst van de ploeg. Hij pakte in de eerste week de tweede plek in de ploegentijdrit. Vorige week finishte hij in de twaalfde etappe nog op een verdienstelijke vierde plek.

Campenaerts leek de ideale man om Vingegaard naar de eindzege te loodsen, maar zover komt het dus niet. Na de rustdag geeft onze landgenoot forfait voor de rest van de Vuelta. Hij keek enorm uit naar het winnen van een grote ronde met zijn team. Hij wou zelf ook een etappe winnen, om dan de trilogie Giro-Tour-Vuelta te voltooien.

“Jammer genoeg zal Victor Campenaerts niet aan de start staan van de zestiende etappe nadat hij ziek werd”, laat Visma Lease a Bike op haar socials horen. “Na een consultatie bij het medische team, werd beslist dat hij niet klaar is om te racen.”

“Ik ben heel ontgoocheld dat ik Jonas niet kan helpen om de rode trui tot in Madrid te brengen”, klinkt het bij Campenaerts. “Voordat ik ziek werd, voelde ik me heel goed en kon ik mijn werk voor de ploeg doen. Nu zal ik Jonas en de jongens van thuis aanmoedigen.

