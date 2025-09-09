Belg van Intermarché-Wanty spreekt klare taal over welk gevoel hij in de Vuelta heeft door protesten

Tijdens de Vuelta heeft Kamiel Bonneu, renner bij Intermarché-Wanty, zich uitgesproken over de impact van de recente protesten tegen Israel-Premier Tech op het peloton. Die zorgt voor een gespannen sfeer onder de renners.

Kamiel Bonneu bevestigt dat de protesten rond de deelname van Israel-Premier Tech voelbaar zijn voor alle renners, ongeacht hun ploeg. “Zoals iedereen in het peloton,” bevestigt Bonneu dat ook hij zenuwachtig rondrijdt in het peloton.

De organisatie van de Vuelta had liever gezien dat Israel-Premier Tech de eer aan zichzelf hield en uit de ronde stapte. Maar zover kwam het niet. De UCI steunt de ploeg in ieder geval om door te gaan.

Felheid

Hij benadrukt dat hij begrip heeft voor de achterliggende boodschap van de actievoerders, maar plaatst kanttekeningen bij de manier waarop die geuit wordt. “Ik heb alle respect voor de reden van de protesten,” zegt hij, gevolgd door een kritische noot over de toenemende felheid.

De verbale uitingen aan de start van de etappes zijn volgens hem zodanig dat renners zich persoonlijk aangevallen voelen, zelfs al hebben ze geen directe band met de betrokken ploeg.

Oorlogsmisdadiger

Bonneu beschrijft hoe de sfeer aan de start soms omslaat in vijandigheid. “Je krijgt het gevoel een oorlogsmisdadiger te zijn,” verklaart hij. Hij maakt duidelijk dat hij zich niet identificeert met politieke standpunten, maar zich wil focussen op zijn rol als sportman. “Ik ben niet degene die oorlog aan het voeren is,” stelt Bonneu heel erg duidelijk.

Vorige week deden er geruchten de ronde dat Israel-Premier Tech richting volgend seizoen Israel zou laten vallen als onderdeel van de naam van de ploeg, maar die berichten worden afgedaan als fake news. De renners rijden deze Vuelta wel uit zonder Israel op hun truitjes.