Best betaalde sprinter in het peloton: dit is het nieuwe loon van Olav Kooij

Olav Kooij maakt vanaf 2026 de overstap naar Decathlon-CMA CGM en wordt daarmee de best betaalde sprinter in het professionele wielerpeloton. Volgens journalist Daniel Benson tekende hij een driejarig contract met een jaarsalaris van drie miljoen euro.

De transfer van Olav Kooij naar de Franse ploeg is niet uitsluitend ingegeven door financiële overwegingen. De Nederlandse sprinter gaf eerder aan dat hij binnen Visma Lease a Bike weinig ruimte zag om deel te nemen aan de Tour de France, gezien de focus op klassementsrenners zoals Jonas Vingegaard.

Sprinttrein

Bij Decathlon krijgt hij daarentegen een prominente rol in het sprintprogramma, ondersteund door een speciaal samengestelde sprinttrein met onder anderen Cees Bol, Daan Hoole, Tobias Lund Andresen en Robbe Ghys.



Ook Tiesj Benoot maakt de overstap naar Decathlon, wat de ambitie van de ploeg onderstreept om een competitieve kern rond Kooij te bouwen. De combinatie van sportieve vrijheid en financiële zekerheid maakt de transfer voor Kooij bijzonder aantrekkelijk.

Salaris

Met een jaarsalaris van drie miljoen euro komt Kooij binnen in de top tien van best verdienende wielrenners wereldwijd. Volgens gegevens van Benson en Gazetta dello Sport staat Tadej Pogacar bovenaan met een geschat inkomen van tien miljoen euro per jaar.

Remco Evenepoel volgt met een bedrag tussen de zes en acht miljoen euro, dankzij zijn recente contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Kooij nestelt zich op plaats zeven in deze ranglijst, net achter Primoz Roglic en Wout van Aert, die respectievelijk tussen de 3,5 en 4,5 miljoen euro verdienen. Hij laat daarmee renners als Mads Pedersen (2,8 miljoen) en Tom Pidcock (2,5 miljoen) achter zich.